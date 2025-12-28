Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Valoarea subsidiilor pentru agricultură este imensă pentru țări ca Turcia și Ucraina

Alexandra Anton Marinescu
28 dec. 2025, 09:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a explicat de ce discuțiile publice despre aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană sunt tratate greșit. El spune că astfel de teme țin de strategie, război și negocieri interne, nu de declarații făcute în spațiul public fără context. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

E război, e național

Valentin Stan pornește de la ideea că liderii europeni nu pot vorbi public, fără filtru, despre problemele sensibile ale Ucrainei, mai ales în plin război. El spune că asemenea lucruri se discută în Consiliul European.

Cum crezi tu că ar fi să vin eu, un șef de stat în Uniunea Europeană, și să spun: băi, ăștia din Ucraina sunt copii buni, dar avem o problemă cu agricultura lor. Îi băgăm noi în Uniune, dar ar trebui să lucrăm puțin aici. Ce-ai făcut, mă? Asta le spui ucrainenilor? Mă prostule, asta ai auzit tu vorbindu-se în Consiliul European. Asta nu e ca să o dai pe goarnă afară. Faci și tu ca Mertz. E război, e național.

Valentin Stan: Încă nu avem acces integral la tot ceea ce suntem îndreptățiți prin tratate în materie de subsidii pe politica agricolă

Stan a explicat ce înseamnă procesul de aderare la Uniunea Europeană, mai ales din punct de vedere agricol și bugetar. El spune că Ucraina nu este într-o situație diferită față de statele care au aderat înainte.

La ce exercițiu se referă? La exercițiul bugetar care urmează. Fii atent aici. Când s-a făcut tratatul de aderare, întâi cu primii zece din sistem, cei care au intrat în 2004, aveai și acolo Polonia cu o agricultură mare. Au făcut niște aranjamente prin care s-a amânat accesarea unor fonduri la nivelul prevăzut de legislație, pe o perioadă de vreo zece ani, în care accesarea era graduală. Pentru toți cei zece. Noi, în 2007, când am intrat, am fost exact în aceeași situație. Ei au semnat în 2003, noi am semnat când am semnat, vai sufletul nostru. Și astăzi, încă nu avem acces integral la tot ceea ce suntem îndreptățiți prin tratate în materie de subsidii pe politica agricolă. Asta e realitatea aderării. Nu e nimic special pentru Ucraina. Diferența e că acolo e război. Și tocmai de asta nu vorbești prostii în public.

Cele mai noi