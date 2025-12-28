Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „3 diversiuni ale anului – asaltul asupra justiției, diversiunea dintre cele două tururi și raportul lui Alex Florența”

Andrei Rosz
28 dec. 2025, 11:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre care au fost diversiunile principale ale acestui an. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „A 2-a este diversiunea dintre cele două tururi, diversiunea obosită, că o știu. Cum au fost la toate, și la Năstase cu Băsescu, și la Iohannis cu Ponta. Matricea este cea din 2000.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre care au fost principalele diversiuni ale anului 2025. Acesta susține că pe primul loc se află justiția capturată. Jurnalistul menționează că asaltul asupra justiției are toate elementele acestei operațiuni. Pe al doilea loc, susține acesta, se află diversiunea dintre cele două tururi de alegeri. Matricea aceasta, completează jurnalistul, este cea din anii 2000. Cea de-a treia diversiune prezentată de scriitor este raportul lui Alex Florența.

„Pe primul loc este asaltul asupra justiției. Așa-zisa justiție capturată. Da, care are toate elementele, pe care le și putem analiza, ale operațiunii. Asta e pe primul loc. A 2-a este diversiunea dintre cele două tururi, diversiunea obosită, că o știu. Cum au fost la toate, și la Năstase cu Băsescu, și la Iohannis cu Ponta. Matricea este cea din 2000. Nu mai știu, nu mai țin minte altă diversiune. Am uitat. Am găsit, diversiunea raportului lui Florența. Nu ăla cu legionarii. Nu, nu, nu. Ăla cu care a plecat, ăla cu Decembrie, cu anularea alegerilor, cu care a plecat la Consiliul European și le-a dat ălora să citească în avion. Da, mi-am dat seama acuma când a fost, când a citit ălea 2000 de pagini, da, ai observat că el le-a tras la imprimantă. Nu știe să citească online? Eu cred că nu știe. El avea agenda aia… Documentele erau online, toți le citim online, chiar și babele. Ajungem la asta, la procesele lui Georgescu. Eu m-am întrebat dacă raportul ăla care l-a dat el, cât era 27, da, n-a fost online. Cred că a luat cu el o valiză și le-a dat ălora să citească.”, a explicat jurnalistul.

Cele mai noi