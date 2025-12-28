Ion Cristoiu: „3 diversiuni ale anului – asaltul asupra justiției, diversiunea dintre cele două tururi și raportul lui Alex Florența”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre care au fost diversiunile principale ale acestui an. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „A 2-a este diversiunea dintre cele două tururi, diversiunea obosită, că o știu. Cum au fost la toate, și la Năstase cu Băsescu, și la Iohannis cu Ponta. Matricea este cea din 2000.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre care au fost principalele diversiuni ale anului 2025. Acesta susține că pe primul loc se află justiția capturată. Jurnalistul menționează că asaltul asupra justiției are toate elementele acestei operațiuni. Pe al doilea loc, susține acesta, se află diversiunea dintre cele două tururi de alegeri. Matricea aceasta, completează jurnalistul, este cea din anii 2000. Cea de-a treia diversiune prezentată de scriitor este raportul lui Alex Florența.