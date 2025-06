Adrian Severin: „România nu are resurse pentru a purta un RĂZBOI”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a criticat componența actualului guvern, despre care afirmă că ignoră voința exprimată de români și calcă în picioare orice logică democratică. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Adrian Severin a semnalat absurditatea faptului că partidul aflat pe locul al patrulea în alegeri controlează cele mai importante portofolii din guvern.

Fostul diplomat a atras atenția asupra unei alte contradicții flagrante, respectiv lipsa profesionalismului în numirile făcute. Potrivit lui, chiar și în cadrul partidelor care compun actuala majoritate ar fi existat oameni mai competenți, dar au fost evitați.

Severin a pus în lumină și o ruptură majoră între opțiunile populației și direcția în care merge guvernarea. El insistă asupra faptului că majoritatea românilor își doresc pace, în timp ce actualul guvern susține în continuare sprijinul acordat Ucrainei.

„Cu toate că cei mai mulți dintre români sunt pentru pace, nu sunt pentru înarmare, nu sunt pentru politica asta dementă, guvernul sprijină războiul. Românii sunt absolut siguri că în marea lor majoritate sunt împotriva războiului. Și tu vii și declari sus și tare că sprijini războiul, în timp ce spui că avem o problemă cu deficitul bugetar. România nu are resurse pentru a purta un război. Dacă am înceta, am reuși să rezolvăm o mare problemă a deficitului.”