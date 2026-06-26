AUR, inamicul Uniunii Europene. Dan Dungaciu: „Toate partidele sunt prinse în jocul împotriva „extremiștilor”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum toate partidele sunt aliate împotriva AUR. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Noi intrăm într-un ciclu electoral foarte important pentru viitorul European. Asta e bătălia europeană. Și ai noștri se tot învârt, se dau după stâlp, se învârt. Domnule, nou, ne-ar plăcea. Toți sunt grevați de această bătălie, de la PSD la USR, de la UDMR la PNL. Toți sunt prinși în această bătălie și ei spun asta. Ei, ca să-i dea definiție, lupta cu extremismul, lupta cu rău, lupta cu Rusia, lupta cu cine vor ei. Asta e, de fapt, că de a ajuns și Trump putinist, pentru că nu intră în cadrul ăsta.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum toate partidele sunt aliate împotriva AUR. Acesta spune că România a intrat într-un ciclu electoral foarte important pentru viitorul european. Sociologul explică faptul că suveraniștii europeni sunt cei care așteaptă deciziile de la Bruxelles. Analistul afirmă că aceasta este bătălia europeană. Dungaciu susține că partidele USR, UDMR, PNL, PSD sunt grevați de această bătălie. Partidele din România, subliniază acesta, au făcut un cordon împotriva AUR și îl susțin sub comanda UE.