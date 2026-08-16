Liderul interlop Cami Niță, zis Fane Vancică, a fost încarcerat, recent, la Penitenciarul Rahova, după ce a fost condamnat la 4 ani și 3 luni de închisoare pentru lipsire de libertate, tulburarea liniștii publice și spălare de bani. Totodată, Vancică așteaptă o nouă condamnare și într-un dosar de șantaj.

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Deși, în ultimii ani, liderul interlop Fane Vancică poza într-un creator de conținut, acesta a fost închis după ce o sentință dată, anul trecut, de către magistrații Tribunalului București, a rămas definitivă, luna trecută, la Curtea de Apel.

Cum a ajuns Vancică la pușcărie

Ca urmare, nepotul liderilor interlopi bucureșteni Lică și Dănuț Vancică a primit o pedeapsă de 4 ani și 3 luni după ce instanța l-a pedepsit pentru lipsire de libertate și tulburarea liniștii publice într-un dosar deschis în anul 2022, când s-a lăsat filmat în timp ce bătea cu bestialitate o femeie și într-un dosar vechi, în care este cercetat pentru spălare de bani într-o afacere cu țigări de contrabandă.

În același timp, i s-a interzis să mai posteze pe rețelele de socializare fotografii și conținut video, dar și să se mai apropie, timp de cinci ani de la ispășirea pedepsei, la mai puțin de 50 de metri de femeia pe care a agresat-o.

Fane Vancică, închis într-o celulă cu 26 de paturi

Potrivit unor surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), după cele 21 de zile de carantină, Fane Vancică a fost încarcerat la Penitenciarul Rahova. Pentru că este asimilat lumii interlope și este considerat un deținut periculos, Vancică nu a avut multe opțiuni pentru muncă, în așa fel încât să-și poată reduce pedeapsa.

Ca urmare, spun sursele Gândul, bărbatul a fost repartizat la curățenie.

În consecință, ar fi primit o mătură, un făraș și un coș de gunoi, iar cinci zile pe săptămână, opt ore pe zi, deținutul trebuie să măture atât holurile cât și curtea închisorii. În același timp, spun sursele Gândul, Cami Niță, zis Fane Vancică, a fost cazat într-o celulă de 26 de persoane. Până acum, deținutul nu ar fi fost implicat în conflicte cu alți condamnați.