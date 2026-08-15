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Două atelaje s-au răsturnat la competiția europeană de la Oșorhei. Trei femei au fost transportate la spital

Două atelaje s-au răsturnat la competiția europeană de la Oșorhei. Trei femei au fost transportate la spital
Atelaje Oșorhei/ sursa: Bihoreanul
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Trei femei au fost transportate sâmbătă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, după două accidente produse în timpul Campionatului European de atelaje pentru copii și tineri, desfășurat la Oșorhei. Una dintre victime, o femeie de 45 de ani din Austria, se află în stare gravă.

Două atelaje s-au răsturnat în timpul concursului

Cele trei femei făceau parte din două echipaje implicate în accidente separate. Atelajele în care se aflau ar fi lovit obstacole din lemn și s-ar fi răsturnat în timpul uneia dintre probe. În competițiile de atelaje, vehiculul este condus de concurent, iar acesta poate fi însoțit de un coechipier aflat în partea din spate a trăsurii.

După producerea accidentelor, la fața locului a fost solicitat ajutor prin 112. Victimele au fost preluate de echipaje medicale și transportate la spital.

O femeie din Austria este în stare gravă

Cea mai grav rănită este o femeie de 45 de ani, cetățean austriac. Aceasta a rămas internată după ce medicii au diagnosticat-o cu un traumatism toracic complex.

„O femeie de 45 de ani, din Austria, este în stare gravă, a rămas internată cu un traumatism toracic complex. Celelalte două victime sunt din Serbia și sunt încă în curs de evaluare”, a declarat dr. Hadrian Borcea, șeful UPU-SMURD Bihor, pentru BIHOREANUL.

Alte două victime sunt mamă și fiică

Celelalte două femei implicate în accidente sunt din Serbia și au 17, respectiv 47 de ani. Acestea sunt mamă și fiică. Rănile suferite de cele două nu ar fi grave. Ambele au fost însă transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor pentru investigații și evaluare medicală.

Campionatul European de Atelaje de la Oșorhei se desfășoară în perioada 11-16 august și reunește concurenți din categoriile copii, juniori și U25. Programul competiției cuprinde mai multe probe, printre care dresajul, maratonul și traseul cu conuri.

Campionatul European de la Oșorhei este programat să se încheie duminică, 16 august. În ultima zi sunt prevăzute probele cu conuri pentru copii, juniori și concurenții U25, iar ceremonia de acordare a medaliilor și de închidere este programată în cursul după-amiezii.

Oșorhei, tot mai prezent pe harta competițiilor ecvestre internaționale

Oșorhei a devenit în ultimii ani un punct important pe harta competițiilor ecvestre din România. Localitatea din județul Bihor a găzduit mai multe evenimente dedicate sporturilor cu atelaje și a atras participanți din țară și din străinătate. Organizarea Campionatului European pentru copii, juniori și tineri confirmă această poziție și aduce în zonă sportivi, antrenori, familii și echipe tehnice din mai multe state.

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