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Cel mai căutat escroc din Iași a dat o țeapă „în lipsă” statului român. Motivul pentru care mașinile care i-au fost confiscate nu pot fi valorificate

Cel mai căutat escroc din Iași a dat o țeapă „în lipsă” statului român. Motivul pentru care mașinile care i-au fost confiscate nu pot fi valorificate
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Alfred Petrea Petronel, descris în presa locală drept „cel mai căutat escroc din Iași”, pare urmărit de una dintre propriile sale replici. Într-un mesaj vocal ajuns în dosarele procurorilor, acesta spunea fără ocolișuri că vrea „să tâlhărească statul român la maxim”. Ani mai târziu, numele său a apărut într-o nouă anchetă, cu un prejudiciu estimat la peste 7 milioane de euro și cu mașini de lux cumpărate, potrivit anchetatorilor, printr-o schemă bazată pe acte false. Numai că povestea are acum un epilog ironic: bolizii ajunși în administrarea statului nu se vând nici măcar la reducere.

Alfred Petrea nu este un personaj nou în atenția anchetatorilor. În noiembrie 2025, numele său a fost legat de o anchetă de amploare a DIICOT, într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune.

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Prejudiciu de 7 milioane de euro

Procurorii susțin că membrii grupării ar fi preluat sau înființat societăți comerciale cu un istoric bun, după care ar fi falsificat situațiile financiare pentru a obține credite și autoturisme de lux în leasing. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 35 de milioane de lei, adică 7 milioane de euro.

Surse judiciare citate la acel moment de presă l-au indicat pe Alfred Petronel Petrea drept presupusul coordonator al grupării. Iar bolizii erau o piesă importantă în această ecuație.

La sfârșitul lunii noiembrie 2025, DIICOT anunța că, în urma unei percheziții efectuate în județul Iași, au fost identificate și puse sub sechestru șapte autoturisme de lux evaluate la aproximativ 1,5 milioane de euro. Porsche, Mercedes, Audi și alte mașini de sute de mii de euro au ajuns pe mâna autoritățlor. Și acolo au rămas.

La începutul acestei veri, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a anunțat că scoate la licitație 15 autoturisme evaluate la aproximativ 1,326 milioane de euro, indisponibilizate în cadrul acestui dosar.

La prima vedere, autoritățile păreau să fi întors jocul în favoarea lor: mașinile au fost confiscate, evaluate și puse la vânzare pentru ca valoarea lor să fie transformată în bani.

Porsche „la ofertă”

Doar că socoteala făcută pe hârtie de ANABI s-a lovit parcă de blestemele lui Alfred Petrea Petronel.

Printre cele mai spectaculoase mașini scoase la licitație  se numără un Porsche 911 GT3 Touring, fabricat în 2023 și cu numai 4.550 de kilometri la bord, evaluat inițial la 217.000 de euro. În ciuda modelului și a rulajului foarte mic, prima licitație nu a adus un cumpărător, astfel că Agenția a fost nevoită să revină cu o reducere consistentă: 25% din preț.

Bolidul este oferit acum pentru 162.750 de euro, cu 54.250 de euro mai puțin decât la prima încercare de vânzare. Cu alte cuvinte, până și un Porsche aproape nou a ajuns la „ofertă” în tentativa statului de a-i transforma bunurile indisponibilizate în bani.

Situația se repetă și în cazul unui Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet, tot din 2023, care are 11.579 de kilometri la bord.

Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet

Evaluat inițial la 126.000 de euro, automobilul a rămas și el fără cumpărător la prima rundă, iar ANABI l-a repus în vânzare la 94.500 de euro.

Diferența este de 31.500 de euro. În cazul acestui exemplar, documentele de evaluare mai consemnează și trei înregistrări de daune, dintre care cea mai importantă este estimată între 96.001 și 144.000 de lei.

„Vreau să tâlhăresc statul român la maxim. Plăcerea mea este, da?”

Nici combinația dintre marca Porsche, anul recent de fabricație și reducerea de un sfert din preț nu a fost suficientă pentru ca mașina să-și găsească din prima un nou proprietar.

Și un Mercedes-Benz G63 AMG a avut același traseu. SUV-ul fabricat în 2023, cu numai 1.387 de kilometri la bord, fusese evaluat la 137.000 de euro, însă după eșecul primei licitații ANABI a redus prețul la 102.750 de euro. Asta înseamnă încă 34.250 de euro tăiați din valoarea de pornire.

Mercedes-Benz G63 AMG

În total, doar pentru aceste trei supermașini, ANABI a redus prețurile de pornire cu 119.000 de euro înaintea celei de-a doua runde de licitații.

Alfred Petrea a mai fost condamnat în 2002 la cinci ani și jumătate de închisoare pentru evaziune fiscală, iar ulterior cercetat și trimis în judecată în alte dosare de fraudă, inclusiv pentru schema Start-Up Nation, în decembrie 2022.

În 2024 a intrat și în atenția Parchetului European, într-o anchetă privind o presupusă fraudă de aproximativ două milioane de euro. Tot în noiembrie 2022, într-un mesaj vocal trimis unui asociat și ajuns ulterior în dosarul procurorilor, Petrea și-ar fi expus fără ocolișuri „filosofia”: „Vreau să tâlhăresc statul român la maxim. Plăcerea mea este, da?”.

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