George Simion a fost prezent sâmbătă, 15 august, la Constanța, cu ocazia Zilei Marinei Române. Liderul AUR a postat un videoclip pe Facebook în ziua în care mii de oameni au asistat la ceremoniile și demonstrațiile organizate pe faleza din fața Comandamentului Flotei.

George Simion, printre oamenii veniți la Constanța de Ziua Marinei

George Simion a fost prezent la Constanța cu ocazia manifestărilor dedicate Zilei Marinei Române. În video-ul publicat pe Facebook, George Simion schimbă câteva cuvinte cu persoanele întâlnite. Acesta le-a adresat urări de „La mulți ani” celor care își sărbătoreau onomastica de Sfânta Maria și a salutat participanții veniți la festivitățile organizate la malul mării.

Peste 3.500 de militari au participat la manifestările de la Constanța

Programul din acest an a inclus o ceremonie militară și un amplu exercițiu naval. Peste 3.500 de militari români și străini, peste 50 de nave și ambarcațiuni și 15 aeronave au participat la activitățile organizate la Constanța. Mii de persoane au urmărit demonstrațiile de pe faleză.

Exercițiile au inclus mai multe secvențe tactice, printre care lupta împotriva minelor, respingerea unui atac aerian, misiuni de căutare și salvare pe mare și acțiuni împotriva unui posibil desant maritim.

Ilie Bolojan, huiduit în timpul ceremoniei

La evenimentele oficiale a participat și Ilie Bolojan. Acesta a susținut un discurs dedicat rolului Marinei Române și securității de la Marea Neagră.

Momentul a fost marcat și de reacții critice din public. Bolojan a fost huiduit de o parte dintre oamenii prezenți, iar din mulțime s-au auzit scandări prin care participanții cereau ca aplauzele să fie îndreptate către marinari.

Nicușor Dan a lipsit de la ceremonie

Președintele României, Nicușor Dan, nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Constanța de Ziua Marinei Române. Șeful statului s-a aflat în schimb la Mănăstirea Dejani, din județul Brașov. Nicușor Dan a ales astfel să petreacă sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului aproape de locurile natale, potrivit imaginilor obținute de România TV. Mănăstirea Dejani se află la aproximativ 14 kilometri de municipiul Făgăraș, orașul în care s-a născut președintele.

Absența de la Constanța a atras atenția și prin faptul că este al doilea an la rând în care Nicușor Dan nu participă personal la manifestările dedicate Zilei Marinei.