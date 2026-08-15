Prima pagină » Știri politice » George Simion, prezent la Constanța de Ziua Marinei Române. Liderul AUR a făcut poze cu mulțimea

George Simion, prezent la Constanța de Ziua Marinei Române. Liderul AUR a făcut poze cu mulțimea

George Simion, prezent la Constanța de Ziua Marinei Române. Liderul AUR a făcut poze cu mulțimea
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

George Simion a fost prezent sâmbătă, 15 august, la Constanța, cu ocazia Zilei Marinei Române. Liderul AUR a postat un videoclip pe Facebook în ziua în care mii de oameni au asistat la ceremoniile și demonstrațiile organizate pe faleza din fața Comandamentului Flotei.

George Simion, printre oamenii veniți la Constanța de Ziua Marinei

George Simion a fost prezent la Constanța cu ocazia manifestărilor dedicate Zilei Marinei Române.  În video-ul publicat pe Facebook, George Simion schimbă câteva cuvinte cu persoanele întâlnite. Acesta le-a adresat urări de „La mulți ani” celor care își sărbătoreau onomastica de Sfânta Maria și a salutat participanții veniți la festivitățile organizate la malul mării.

Peste 3.500 de militari au participat la manifestările de la Constanța

Programul din acest an a inclus o ceremonie militară și un amplu exercițiu naval. Peste 3.500 de militari români și străini, peste 50 de nave și ambarcațiuni și 15 aeronave au participat la activitățile organizate la Constanța. Mii de persoane au urmărit demonstrațiile de pe faleză.

Exercițiile au inclus mai multe secvențe tactice, printre care lupta împotriva minelor, respingerea unui atac aerian, misiuni de căutare și salvare pe mare și acțiuni împotriva unui posibil desant maritim.

Ilie Bolojan, huiduit în timpul ceremoniei

La evenimentele oficiale a participat și Ilie Bolojan. Acesta a susținut un discurs dedicat rolului Marinei Române și securității de la Marea Neagră.

Momentul a fost marcat și de reacții critice din public. Bolojan a fost huiduit de o parte dintre oamenii prezenți, iar din mulțime s-au auzit scandări prin care participanții cereau ca aplauzele să fie îndreptate către marinari.

Nicușor Dan a lipsit de la ceremonie

Președintele României, Nicușor Dan, nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Constanța de Ziua Marinei Române. Șeful statului s-a aflat în schimb la Mănăstirea Dejani, din județul Brașov. Nicușor Dan a ales astfel să petreacă sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului aproape de locurile natale, potrivit imaginilor obținute de România TV. Mănăstirea Dejani se află la aproximativ 14 kilometri de municipiul Făgăraș, orașul în care s-a născut președintele.

Absența de la Constanța a atras atenția și prin faptul că este al doilea an la rând în care Nicușor Dan nu participă personal la manifestările dedicate Zilei Marinei.

Nicușor Dan a lipsit pentru al doilea an consecutiv de la Constanța

La ceremoniile de la malul mării, Administrația Prezidențială a fost reprezentată de consilierul prezidențial Marius-Gabriel Lazurca. Acesta a prezentat mesajul pregătit de șeful statului pentru marinarii militari și civili.

Deși nu a mers la ceremoniile de la Constanța, Nicușor Dan a transmis prin mesagerul lui despre importanța Mării Negre pentru siguranța României. Președintele a explicat că zona a devenit mult mai importantă în ultimii ani, mai ales din cauza războiului din Ucraina și a riscurilor de securitate care au crescut în apropierea granițelor țării.

„În ultimii ani, Marea Neagră a devenit o zonă crucială pentru securitatea Europei și locul din care începe una dintre cele mai importante responsabilități ale noastre față de securitatea europeană. Un spațiu în care România își afirmă interesele strategice și își proiectează viitorul”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a susținut că România are un rol important în apărarea flancului estic al Alianței Nord-Atlantice. În același timp, țara trebuie să contribuie la protejarea rutelor de navigație și la stabilitatea unei regiuni în care riscurile militare și amenințările de tip hibrid au devenit tot mai prezente.

Și în 2025 Nicușor Dan a preferat o mănăstire din apropierea Făgărașului

Alegerea făcută în acest an nu este una fără precedent. Și pe 15 august 2025, Nicușor Dan a lipsit de la ceremoniile de Ziua Marinei organizate la Constanța. Atunci, președintele a mers împreună cu familia la Mănăs

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Dragoș Pîslaru nu vede nicio problemă în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Ministrul cere Curții să nu mai amâne deciziile care vizează jaloanele din PNRR
22:34
Dragoș Pîslaru nu vede nicio problemă în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Ministrul cere Curții să nu mai amâne deciziile care vizează jaloanele din PNRR
ADMINISTRAȚIE Oana Gheorghiu, un nou ultimatum pentru 650 de primării să se înscrie pe ghișeul.ro: „Mai sunt exact 10 zile”
21:09
Oana Gheorghiu, un nou ultimatum pentru 650 de primării să se înscrie pe ghișeul.ro: „Mai sunt exact 10 zile”
REACȚIE Diana Buzoianu convoacă de urgență conducerea Romsilva după contractele de 28 de milioane de lei atribuite fără publicare
20:20
Diana Buzoianu convoacă de urgență conducerea Romsilva după contractele de 28 de milioane de lei atribuite fără publicare
REACȚIE Patrick André de Hillerin îl ironizează pe Miruță: „Super eroul nostru, Dinel Centimetro, a avut o săptămână proastă”
19:54
Patrick André de Hillerin îl ironizează pe Miruță: „Super eroul nostru, Dinel Centimetro, a avut o săptămână proastă”
VIDEO Nicușor Dan nu a participat la Ziua Marinei. A ales, pentru al doilea an consecutiv, să meargă la mănăstire. La ce lăcaș de cult a fost surprins
18:07
Nicușor Dan nu a participat la Ziua Marinei. A ales, pentru al doilea an consecutiv, să meargă la mănăstire. La ce lăcaș de cult a fost surprins
REACȚIE Radu Marinescu, mesaj acid pentru Bolojan după huiduielile de Ziua Marinei: „Umbra lui Lăpușneanu la Constanța”
17:55
Radu Marinescu, mesaj acid pentru Bolojan după huiduielile de Ziua Marinei: „Umbra lui Lăpușneanu la Constanța”
Mediafax
Vestea serii pentru șoferi: motorina se ieftinește de la miezul nopții
Digi24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Cancan.ro
Alertă seismică în România! Un nou cutremur a fost înregistrat în Vrancea
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Adevarul
Care sunt șansele ca R. Moldova să renunțe la independență pentru a intra în UE. Scenariul unirii cu România, analizat de presa internațională
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Click
Ce a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu”
Digi24
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
Cancan.ro
Cu ce se ocupă acum pensionarul de pe Transfăgărășan? Incidentul deosebit de GRAV care l-a retrogradat din funcție. Avem detalii 💣
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Afecțiuni medicale din cauza cărora șoferii pot ajunge la închisoare. Problema e tratamentul, nu boala
Descopera.ro
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută pe studenți să aibă note mai bune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Descopera.ro
O absență colosală: cine lipsește din poveștile pentru copii scrise de AI?

Cele mai noi

Trimite acest link pe