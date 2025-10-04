Călin Georgescu: „China este un jucător colosal. Produce 80% din energia regenerabilă, dar trăiește din energia pe cărbune și petrol”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Georgescu a vorbit despre schimbările de alianțe ale României și despre rolul pe care îl au Statele Unite, China și Rusia în actualul echilibru mondial. El a criticat incoerența politicii externe europene și a analizat, oferind exemple, realitățile energetice și economice globale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Călin Georgescu: „Fără America nu avem cum să răzbatem în această lume”

Călin Georgescu a explicat că România are nevoie de un parteneriat cu Statele Unite. El a criticat schimbările bruște de orientare ale liderilor politici, care până de curând declarau apropiere de Washington, iar acum se aliniază Bruxelles-ului.

„Diplomație, dar când va fi, va trebui să ia act în sensul unei apropieri, în primul rând totale și unui parteneriat total și decisiv cu America, pentru că fără America noi nu avem cum să răzbatem în această lume. Deci ce fac oamenii ăștia este de domeniul incredibilului legat de modul în care una, două au schimbat barca. Deci până mai ieri eram cu America, acum nu mai suntem cu America, suntem cu Bruxelles. O barcă care oricum, nu că se va scufunda, s-a scufundat deja.”, afirmă acesta.

„China e un jucător colosal”

Georgescu a arătat cum China produce 80% din energia regenerabilă, dar își bazează economia pe cărbune și petrol. El a menționat că președintele Trump a vorbit deschis despre „înșelăciunea schimbărilor climatice” și a subliniat că România are resurse interne importante.