Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Călin Georgescu: „CHINA este un jucător colosal. Produce 80% din energia regenerabilă, dar trăiește din energia pe cărbune și petrol”

Călin Georgescu: „CHINA este un jucător colosal. Produce 80% din energia regenerabilă, dar trăiește din energia pe cărbune și petrol”

Alexandra Anton
04 oct. 2025, 09:18, Marius Tucă Show
Călin Georgescu: „CHINA este un jucător colosal. Produce 80% din energia regenerabilă, dar trăiește din energia pe cărbune și petrol”
Călin Georgescu: „China este un jucător colosal. Produce 80% din energia regenerabilă, dar trăiește din energia pe cărbune și petrol”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Georgescu a vorbit despre schimbările de alianțe ale României și despre rolul pe care îl au Statele Unite, China și Rusia în actualul echilibru mondial. El a criticat incoerența politicii externe europene și a analizat, oferind exemple, realitățile energetice și economice globale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Călin Georgescu: „Fără America nu avem cum să răzbatem în această lume”

Călin Georgescu a explicat că România are nevoie de un parteneriat cu Statele Unite. El a criticat schimbările bruște de orientare ale liderilor politici, care până de curând declarau apropiere de Washington, iar acum se aliniază Bruxelles-ului.

„Diplomație, dar când va fi, va trebui să ia act în sensul unei apropieri, în primul rând totale și unui parteneriat total și decisiv cu America, pentru că fără America noi nu avem cum să răzbatem în această lume. Deci ce fac oamenii ăștia este de domeniul incredibilului legat de modul în care una, două au schimbat barca. Deci până mai ieri eram cu America, acum nu mai suntem cu America, suntem cu Bruxelles. O barcă care oricum, nu că se va scufunda, s-a scufundat deja.”, afirmă acesta.

„China e un jucător colosal”

Georgescu a arătat cum China produce 80% din energia regenerabilă, dar își bazează economia pe cărbune și petrol. El a menționat că președintele Trump a vorbit deschis despre „înșelăciunea schimbărilor climatice” și a subliniat că România are resurse interne importante.

„China e un jucător de departe colosal. Ca să vă dau un exemplu apropo de Europa. Ce face China? Spune așa: Dom’le, noi producem și produc 80% din tot ce înseamnă energia regenerabilă. Eolian, solar, se produc unde? În China. Cu ce trăiește China, cu ce duduie economia? Cărbune și petrol. Președintele Trump a anunțat foarte clar înșelăciunea legată de ceea ce în 2000 UNEP venise cu…. Nu poți dezvolta o țară pe energii regenerabile. Este cărbunele curat, pe care l-a prezentat președintele Trump, și petrolul. Lucru pe care România îl are din plin, m-ați înțeles?”, spune el.

Mediafax
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
Digi24
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora”
Cancan.ro
Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, în București. Prognoza meteorologilor EaseWeather pentru această iarnă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Adevarul
Trotinetele și RCA pe CNP. Șeful ASF reacționează la propunerea controversată a lui Titi Aur
Mediafax
SUA ignoră avertismentul Chinei adresat consulului general din Hong Kong. Care sunt cele „patru interdicții” din declarație
Click
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Digi24
Un orășel din estul Germaniei a devenit laborator de testare pentru inversarea declinului populației. Cum e viața în Eisenhüttenstadt
Cancan.ro
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Noi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalul
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
KanalD
Cine este fotojurnalistul ucis într-un atac cu drone rusești, în Ucraina. Antoni se afla în misiune în regiunea Donbas
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
De ce e bine să pui SARE la geamuri iarna?
Capital.ro
Doliu în lumea teatrului și televiziunii. A murit legenda din „Caracatița”. Toți românii l-au urmărit
Evz.ro
Secretele scenei: cum scapă artiștii de emoții înainte de spectacol
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Schimbare după schimbare pentru Gabriela Cristea! Dacă în urmă cu 9 luni părăsea postul de prezentatoare TV, se pare că recent a renunțat și la afacerea sa și s-a reorientat
RadioImpuls
Sean „Diddy” Combs, condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare! Rapperul a fost achitat de acuzațiile care i-ar fi putut aduce o condamnare pe viaţă. Ce au declarat copiii lui: „Nu suntem aici pentru a-i scuza greşelile”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Telescopul Webb a surprins cea mai clară imagine realizată vreodată cu jetul găurii negre supermasive din galaxia M87