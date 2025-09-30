Călin Georgescu: „Poporul român este responsabil să înțeleagă că această corabie numită România se SCUFUNDĂ”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Georgescu, fost candidat la Președinție, a discutat despre cum creșterea de taxe este cea care înrobește poporul român. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Călin Georgescu: „Factura de energie este un mod de a eficientiza la maxim taxele pentru poporul român, pe care l-ai înrobit total”

Într-un interviu la Marius Tucă Show, Călin Georgescu a vorbit despre cum creșterea taxelor este cea care înrobește poporul român. Acesta susține că factura de energie este un mod eficient de a stoarce bani de la populație. Această maximizare a taxelor, spune politicianul, a dus la înrobirea efectivă a poporului român. Acesta adaugă și faptul că bani de investiții nu mai există în bugetul de stat. Întrebarea acestuia este una simplă, spune el. Georgescu se întreabă pentru cine servesc acești politicieni care conduc astăzi țara? Retoric, acesta continuă prin a spune că fie servesc poporul român, fie servesc intereselor străine. Fostul candidat la președinție susține că sunt mercenari străini, conduși de puterile lumii, care se joacă astăzi cu destinul națiunii. Dacă astăzi este rău, spune acesta, mâine va fi și mai rău. Această corabie numită România, explică Georgescu, se scufundă și poporul trebuie să conștientizeze acest lucru. Acesta susține că este și vina poporului, că nu este interesat de situația țării.