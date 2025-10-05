Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Călin Georgescu: „România trebuie să se sincronizeze cu ceea ce face AMERICA. Trump își dorește pacea”

Alexandra Anton
05 oct. 2025, 09:18, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Georgescu a vorbit despre situația politică din Republica Moldova, despre relația României cu Bruxelles-ul și despre gândirea economică americană. El a subliniat că România are nevoie de o abordare centrată pe America. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Călin Georgescu: „Nu există altă formulă într-o lume nu foarte simplă”

Călin Georgescu a spus că ceea ce face Bruxelles-ul și ce se întâmplă în Republica Moldova reprezintă problemele lor, nu ale României. El a explicat că aceasta este și poziția președintelui Trump. România ar trebui să-și construiască deciziile în funcție de America.

„Ce face Bruxelles-ul, ce se întâmplă în Moldova este problema lor, absolut problema lor. Asta este și poziția președintelui Trump. Eu v-am spus, așa rezolvăm lucrurile. Toată gândirea, tot portativul pe ceea ce face America. Nu există altă formulă într-o lume nu foarte simplă, așa cum am spus, în care guvernele lumii sunt împotriva popoarelor lumii.”, afirmă invitatul.

„Eu sunt pentru omul simplu, sunt pentru cel care produce, pentru mâna lui harnică, pentru mâna lui creatoare”

Georgescu a vorbit despre modelul american inspirat din gândirea lui Alexander Hamilton. El a spus că economia productivă trebuie să stea la baza prosperității.

„Și pe urmă este gândirea aceasta a unuia dintre părinții fondatori ai Americii, care după ce a preluat Washington totul, Hamilton, în care noi suntem prezenți în această gândire, și anume economia productivă, nu cea speculativă cum este astăzi făcută de acești globaliști, de oligarhi, în care totul de fapt este vândut pe piețe. Nu e adevărat. Eu sunt pentru omul simplu, sunt pentru cel care produce, pentru mâna lui harnică, pentru mâna lui creatoare. Deci nu pentru cei care pun taxe, nu știu să facă nimic și pun taxe celor care creează. Asta este îngrozitor în România asta.”, spune el.

