Călin Georgescu: „Trump va face trecerea la un nou SISTEM financiar bancar”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Georgescu, fost candidat la Președinție, a discutat despre noul sistem financiar bancar pe care America vrea să îl creeze. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Călin Georgescu: „Și să nu uităm că tot sistemul financiar și bancar al lumii America l-a creat, America l-a dezvoltat, America l-a structurat.”

Într-un interviu la Marius Tucă Show, Călin Georgescu a vorbit despre noul sistem financiar bancar pe care administrația Trump vrea să îl implementeze. Fostul candidat la președinție a explicat un fenomen din mediul financiar mondial. Acesta susține că zona unipolară care cuprinde Imperiul Britanic este în schimbare. Londra, ce până acum era un nucleu economic, este înlocuită de o zonă tripolară. Această zonă tripolară va fi formată din Statele Unite ale Americii, care vor prezida, împreună cu China și cu Rusia. Acesta susține că nu trebuie să se uite nici faptul că America este pionieră în domeniul financiar. Aceasta este cea care a creat, a dezvoltat și a structurat actualul sistem financiar-bancar, adaugă Georgescu. Politicianul susține că Trump va face trecerea spre un cu totul alt sistem financiar bancar. Acesta continuă prin a spune că țările nepregătite vor fi lăsate „cu ochii în soare”.