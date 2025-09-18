Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Călin Popescu-Tăriceanu: „Constatăm cu toții că democrația este slăbită. Vreau să văd ce face PNL în acest sens”

Călin Popescu-Tăriceanu: „Constatăm cu toții că democrația este slăbită. Vreau să văd ce face PNL în acest sens”

Alexandra Anton
18 sept. 2025, 11:40, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a vorbit despre starea actuală a Partidului Național Liberal. Fostul premier a spus că PNL nu mai are teme ideologice proprii și că se preocupă exclusiv de guvernare. El a subliniat că liberalismul autentic ar trebui să aducă în discuție subiecte precum controlul civil asupra serviciilor de informații. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Călin Popescu-Tăriceanu: „Partidul este preocupat de guvernare”

Tăriceanu a explicat că, asemenea altor partide aflate la guvernare, PNL s-a concentrat exclusiv pe administrarea guvernării. A abandonat dezbaterea ideologică. El a dat exemplul școlii de vară a tineretului liberal, care nu s-a mai organizat.

„Și eu privesc, mă rog, cu tristețe ce se întâmplă. În momentul de față, strict, fără să fac o incursiune în istoria mai apropiată sau mai puțin apropiată, dar în momentul de față, are loc un fenomen care este specific tuturor partidelor care sunt angajate la guvernare. Partidul este preocupat de guvernare, punct. Nu mai are timp de dezbateri ideologice. De exemplu, era un obicei la PNL, școala de vară a tineretului, care se ținea în ultimele zile ale lui august. Anul ăsta nu se ține. De ce? Din lipsă de fonduri. Pentru că PNL-ul, partidul, ar fi trebuit să le finanțeze această acțiune. În al doilea rând, din păcate, partidul nu are îmbrățișată nici măcar o temă. O temă care să fie proprie și care să fie impregnată de valorile liberalismului.”, spune Tăriceanu.

Controlul civil asupra serviciilor de informații

Fostul premier a spus că un partid liberal ar trebui să propună măsuri care să limiteze influența serviciilor secrete în spațiul public și să întărească democrația. El a subliniat că această temă ar putea reprezenta un punct de relansare pentru PNL

„Constatăm cu toții că democrația este șubrezită, că se introduce cenzura, că a funcționat atâția ani statul paralel, că influența serviciilor este prea mare. Ce face Partidul Național în domeniul ăsta? Că ăsta e un domeniu care ține de ideologia liberală. I-am întrebat pe unii dintre foștii mei colegi: nu vi se pare, de exemplu, necesar ca o măsură care trebuie luată rapid de însănătoșire a vieții publice să fie reintrodus controlul civil asupra serviciilor de informații? Cu alte cuvinte, să îngrădim acțiunea serviciilor de informații în terenul lor specific și să nu mai lăsăm să se întâmple interferențe în spațiul public. Eu cred că, de exemplu, asta e o temă pe care Partidul Național ar putea să o îmbrățișeze și care ar fi necesară în România de astăzi.”, afirmă Tăriceanu.

