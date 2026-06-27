Ce i-a oferit America lui Damian Drăghici? „Am înțeles că dacă muncești, orice vis poate deveni realitate”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Damian Drăghici a vorbit despre anii petrecuți în străinătate, despre experiențele trăite în Grecia și Statele Unite și despre modul în care acestea i-au schimbat perspectiva asupra vieții. Artistul a explicat ce a descoperit după plecarea din România și de ce consideră că America i-a oferit o lecție importantă despre încredere și perseverență. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Damian Drăghici: „Grecii sunt foarte similari cu noi”

Damian Drăghici spune că s-a regăsit în multe dintre valorile și obiceiurile poporului grec. Apropierea dintre români și greci explică și atracția pe care mulți români o au pentru Grecia.

„Grecii sunt extrem de generoși. Sunt foarte similari cu noi. De-aia ne place să mergem în Grecia. Ne place relaxarea, ne place să bem ceva, să mâncăm ceva. Sunt la fel. Doar că sunt mult mai relaxați decât noi.”, afirmă artistul.

„Am crezut că am fugit de România, dar am fugit de comunism”

Artistul consideră că experiența americană i-a oferit o perspectivă complet diferită asupra posibilităților pe care le are un om atunci când își urmează obiectivele.

„Americanii mi-au dat exact ce nu aveam eu și noi din România: încrederea aceea că orice vis, dacă stai și lucrezi pentru el, poate să devină realitate.”, spune Damian Drăghici.

Acesta povestește că a ajuns în Statele Unite la 27 de ani și că a absorbit rapid mentalitatea locului.

„Dacă ești acolo de tânăr și o iei ca un burete înăuntrul tău, chiar poți să ai capacitatea de a schimba realitatea.”, afirmă el.

În final, artistul spune că a înțeles abia după plecare ce anume l-a făcut să părăsească România.