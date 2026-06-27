Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ce i-a oferit America lui Damian Drăghici? „Am înțeles că dacă muncești, orice vis poate deveni realitate”

Ce i-a oferit America lui Damian Drăghici? „Am înțeles că dacă muncești, orice vis poate deveni realitate”

Alexandra Anton Marinescu
Ce i-a oferit America lui Damian Drăghici? „Am înțeles că dacă muncești, orice vis poate deveni realitate”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Damian Drăghici a vorbit despre anii petrecuți în străinătate, despre experiențele trăite în Grecia și Statele Unite și despre modul în care acestea i-au schimbat perspectiva asupra vieții. Artistul a explicat ce a descoperit după plecarea din România și de ce consideră că America i-a oferit o lecție importantă despre încredere și perseverență. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Damian Drăghici: „Grecii sunt foarte similari cu noi”

Damian Drăghici spune că s-a regăsit în multe dintre valorile și obiceiurile poporului grec. Apropierea dintre români și greci explică și atracția pe care mulți români o au pentru Grecia.

„Grecii sunt extrem de generoși. Sunt foarte similari cu noi. De-aia ne place să mergem în Grecia. Ne place relaxarea, ne place să bem ceva, să mâncăm ceva. Sunt la fel. Doar că sunt mult mai relaxați decât noi.”, afirmă artistul.

„Am crezut că am fugit de România, dar am fugit de comunism”

Artistul consideră că experiența americană i-a oferit o perspectivă complet diferită asupra posibilităților pe care le are un om atunci când își urmează obiectivele.

„Americanii mi-au dat exact ce nu aveam eu și noi din România: încrederea aceea că orice vis, dacă stai și lucrezi pentru el, poate să devină realitate.”, spune Damian Drăghici.

Acesta povestește că a ajuns în Statele Unite la 27 de ani și că a absorbit rapid mentalitatea locului.

„Dacă ești acolo de tânăr și o iei ca un burete înăuntrul tău, chiar poți să ai capacitatea de a schimba realitatea.”, afirmă el.

În final, artistul spune că a înțeles abia după plecare ce anume l-a făcut să părăsească România.

„Eu am crezut, când am fugit din România, că am fugit de România. După aia mi-am dat seama că eu am fugit de sistemul comunist.”, concluzionează Damian Drăghici.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ghionturi și palme, chiar pe scenă, între doi mari artiști. Marius Manole: „Câte palme după cap mi-am luat eu de la doamna Mandache, n-ați luat de când erați mic”
09:30
Ghionturi și palme, chiar pe scenă, între doi mari artiști. Marius Manole: „Câte palme după cap mi-am luat eu de la doamna Mandache, n-ați luat de când erați mic”
ACTUALITATE Cum ajunge un copil cu ADHD un artist desăvârșit: „Învățam, mă plictiseam, învățam, mă plictiseam…pian, țambal, bas, tobe”
09:00
Cum ajunge un copil cu ADHD un artist desăvârșit: „Învățam, mă plictiseam, învățam, mă plictiseam…pian, țambal, bas, tobe”
ACTUALITATE Viața lui Damian Drăghici, „un dar de la Dumnezeu”: „Nu aș schimba nimic din ce am trăit”
08:30
Viața lui Damian Drăghici, „un dar de la Dumnezeu”: „Nu aș schimba nimic din ce am trăit”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu, sfaturi pentru AUR: „Cred că ar trebuie să fie mai flexibili în discuțiile cu celelalte partide”
07:30
Ion Cristoiu, sfaturi pentru AUR: „Cred că ar trebuie să fie mai flexibili în discuțiile cu celelalte partide”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Până să ajungă la reforma statului, ne-au jupuit, au blocat consumul care era ultimul motor economic al României”
07:00
Dan Dungaciu: „Până să ajungă la reforma statului, ne-au jupuit, au blocat consumul care era ultimul motor economic al României”
MARIUS TUCĂ SHOW Analiza lui Dan Dungaciu despre întâlnirea lui George Simion cu Adrian Veștea: „Cred că George a vrut să dea o lecție politicienilor”
06:30
Analiza lui Dan Dungaciu despre întâlnirea lui George Simion cu Adrian Veștea: „Cred că George a vrut să dea o lecție politicienilor”
Mediafax
Surse: Nicușor Dan este furios după ce s-a întâmplat ieri cu Bolojan
Digi24
Împăratul, planurile de adopție și o prințesă care nu va domni niciodată: viitorul nesigur al celei mai vechi monarhii ereditare
Cancan.ro
Cu cât cresc pensiile de la 1 ianuarie 2027, 2028 și 2029. Care pensionari români primesc 870 lei în plus
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Adevarul
Cum lovește Ungaria indirect în România prin Moldova. Asul din mâneca Bucureștiului în negocieri
Mediafax
Ce noroc pe Messi! Drum liber spre semifinale. Avem Tabloul Cupei Mondiale
Click
Ea a mama soacră din Italia a lui Mihai Mitoșeru: „Când cuscrele se înțeleg suntem și noi fericiți.” Cum o răsfață pe Camelia Mitoșeru?
Digi24
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
Cancan.ro
ȘOCUL de care a avut parte Elena Udrea după ce a mers cu fetița ei în vacanță, în Mamaia: 'Ferească Dumnezeu!'
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate Tuncay Ozturk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. S-a recăsătorit și are copil
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Două automobile rare au ajuns la inspecție la RAR. Aspectul este de epocă, însă sub capotă ascund o surpriză
Descopera.ro
Ceva uluitor se întâmplă cu balenele din Marea Mediterană
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Descopera.ro
A fost confirmat! Cât de bătrân este cel mai vechi crater de impact din lume?
RĂZBOI Stare de urgență în Crimeea, după valul de atacuri ucrainene. Zelenski: „Ucraina luptă pentru toate teritoriile sale”
09:57
Stare de urgență în Crimeea, după valul de atacuri ucrainene. Zelenski: „Ucraina luptă pentru toate teritoriile sale”
UTILE Trandafirii vor avea flori mari și nu vor face pete negre dacă sunt stropiți cu un produs banal din bucătărie
09:17
Trandafirii vor avea flori mari și nu vor face pete negre dacă sunt stropiți cu un produs banal din bucătărie
ULTIMA ORĂ Siegfried Mureșan, atac frontal la Grindeanu sâmbătă dimineață: „Speră că îl votăm de teama alegerilor anticipate. Nu o vom face”. Ce spune despre sondaje
09:05
Siegfried Mureșan, atac frontal la Grindeanu sâmbătă dimineață: „Speră că îl votăm de teama alegerilor anticipate. Nu o vom face”. Ce spune despre sondaje
METEO Cum să faci față caniculei. Reguli de bază pentru a rezista când termometrele ajung la 40 de grade, în România
08:56
Cum să faci față caniculei. Reguli de bază pentru a rezista când termometrele ajung la 40 de grade, în România
INEDIT Andrei Nemțișor, elevul de 14 ani, care a luat medalie de aur la Olimpiada Balcanică de Matematică.Are în palmares mai multe distincții internaționale
08:43
Andrei Nemțișor, elevul de 14 ani, care a luat medalie de aur la Olimpiada Balcanică de Matematică.Are în palmares mai multe distincții internaționale
FLASH NEWS Nicușor Dan merge în Polonia pentru reuniunea liderilor din Estul Europei. Care sunt principalele teme de pe agenda discuțiilor
08:42
Nicușor Dan merge în Polonia pentru reuniunea liderilor din Estul Europei. Care sunt principalele teme de pe agenda discuțiilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe