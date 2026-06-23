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Petrișor Peiu critică excluderea AUR: „Nicușor Dan ar trebui să recunoască faptul că absolut toate partidele sunt egale în fața legii”

Alexandra Anton Marinescu
Petrișor Peiu critică excluderea AUR: „Nicușor Dan ar trebui să recunoască faptul că absolut toate partidele sunt egale în fața legii”
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Petrișor Peiu, senator AUR, a susținut că procesul de desemnare a prim-ministrului trebuie reluat de la început, cu respectarea procedurilor constituționale. Acesta consideră că formarea Guvernului ar trebui să pornească de la consultări oficiale cu toate partidele parlamentare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Petrișor Peiu: „Președintele trebuie să reia consultările cu toate partidele”

Peiu afirmă că actuala situație politică poate fi deblocată doar prin reluarea procedurii de desemnare a premierului și respectarea etapelor prevăzute de Constituție.

„Este o dezvoltare care duce lucrurile într-o situație de haos. Înțeleg că putem discuta, nu sunt rigid, dar acea eventuală discuție trebuie să se facă într-o nouă iterație de încercare de formare a Guvernului și respectând niște pași firești.”, spune acesta.

În opinia sa, primul pas ar trebui să fie organizarea unor consultări oficiale cu toate partidele parlamentare.

„Cel care desemnează premierul, adică președintele, ar trebui să aibă niște consultări cu partidele, să spună că a descoperit că toate partidele sunt egale în fața legii.”, afirmă Petrișor Peiu.

„Trebuie să începem din nou procedura de formare a Guvernului”

Discuția a continuat cu ideea revenirii la procedura constituțională de desemnare a unui nou premier.

„Să dăm filmul înapoi și să începem cu secvența zero.”, afirmă Peiu.

Marius Tucă a susținut că o astfel de abordare ar însemna revenirea la respectarea regulilor constituționale.

„Ceea ce spuneți, din punctul meu de vedere, e vorba despre o resetare și o întoarcere la normalitate, la respectarea Constituției și la democrație.”, spune moderatorul.

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