Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, ar fi avut vineri, 14 august, o întâlnire cu premierul demis și liderul PNL, Ilie Bolojan, potrivit informațiilor obținute de STIRIPESURSE.RO.
Întrevederea nu a fost anunțată public și s-a desfășurat în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, cu doar trei zile înainte ca judecătorii CCR să se reunească pentru a analiza mai multe acte normative cu implicații politice și financiare importante, printre care și noua Lege a integrității.
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Potrivit sursei citate, întâlnirea s-ar fi încheiat în jurul orei 14.30. Președinta Curții Constituționale și Ilie Bolojan au fost văzuți ieșind, pe rând, din biroul președintelui Senatului.
Momentul întâlnirii este cu atât mai semnificativ cu cât CCR urmează să se întrunească luni, 17 august, pentru a analiza sesizările privind noua Lege a integrității, precum și legea referitoare la Strategia națională pentru conservarea biodiversității. Ambele acte normative sunt legate de jaloane importante asumate prin PNRR. Actele aflate luni pe masa Curții au o miză de aproape două miliarde de euro din PNRR.
Este această întâlnire o încălcare a legii?
Legislația care reglementează activitatea Curții Constituționale nu prevede o interdicție generală și explicită privind întâlnirile președintelui CCR sau ale unui judecător constituțional cu premierul, membri ai Guvernului ori alți oficiali politici. Astfel, simpla întâlnire dintre Elena Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan nu poate fi considerată, în lipsa altor elemente, o încălcare a legii.
Totuși, există prevederi clare referitoare la independența și imparțialitatea judecătorilor constituționali. Articolul 145 din Constituție stipulează că „judecătorii Curții Constituționale sunt independenți în exercitarea mandatului lor și inamovibili pe durata acestuia”.
Totodată, articolul 64 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR prevede că judecătorii Curții trebuie să își exercite funcția „cu imparțialitate și în respectul Constituției”.
Astfel, o întâlnire informală între Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan, cu doar trei zile înainte ca CCR să decidă asupra legilor din PNRR, poate ridica întrebări cu privire la existența unei eventuale influențe, dar și în ceea ce privește aparența de independență și imparțialitate a instanței constituționale.
Precedentul din 2018
Situația de acum readuce în prim-plan un episod controversat din trecutul Simonei Tănăsescu. În iunie 2018, când ocupa funcția de consilier prezidențial al lui Klaus Iohannis, aceasta s-a întâlnit cu judecătorul CCR Petre Lăzăroiu. Întrevederea a avut loc la Facultatea de Drept a Universității din București și a vizat, printre altele, situația mandatului lui Lăzăroiu la Curtea Constituțională.
Lăzăroiu a declarat atunci că întâlnirea fusese solicitată de Simina Tănăsescu și că aceasta îi adusese la cunoștință existența unui demers prin care se solicita încetarea mandatului său la CCR. Petre Lăzăroiu a precizat ulterior că Tănăsescu nu îi ceruse să demisioneze și că nu considerase că asupra sa fuseseră exercitate presiuni.
Acest episod a ajuns în atenția Curții Constituționale. Astfel, Plenul CCR a decis să sesizeze Comisia de la Veneția. Pe 20 iunie 2018, la doar câteva zile după izbucnirea scandalului, Simina Tănăsescu a demisionat din funcția de consilier prezidențial.
Administrația Prezidențială a respins, la acel moment, acuzațiile potrivit cărora asupra judecătorului CCR ar fi fost exercitate presiuni. Motivul invocat pentru demisie este însă relevant și în contextul actual: Președinția considera inadmisibil ca în spațiul public să apară „suspiciunea unei posibile imixtiuni” în activitatea Curții Constituționale.
Așadar, întâlnirea de vineri are loc într-un context aproape opus celui din 2018. Dacă atunci Simina Tănăsescu, în calitate de consilier prezidențial, s-a întâlnit cu un judecător CCR, acum, în calitate de președintă a Curții, s-a întâlnit cu premierul și liderul PNL, cu doar trei zile înaintea unei ședințe importante a CCR.
Fără informații despre discuție, nu se poate vorbi despre o încercare de influențare a judecătorilor. Totuși, caracterul nepublic al întâlnirii și momentul acesteia pot ridica întrebări privind aparența de independență și imparțialitate a Curții.