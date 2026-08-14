Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, ar fi avut vineri, 14 august, o întâlnire cu premierul demis și liderul PNL, Ilie Bolojan, potrivit informațiilor obținute de STIRIPESURSE.RO.

Întrevederea nu a fost anunțată public și s-a desfășurat în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, cu doar trei zile înainte ca judecătorii CCR să se reunească pentru a analiza mai multe acte normative cu implicații politice și financiare importante, printre care și noua Lege a integrității.

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Potrivit sursei citate, întâlnirea s-ar fi încheiat în jurul orei 14.30. Președinta Curții Constituționale și Ilie Bolojan au fost văzuți ieșind, pe rând, din biroul președintelui Senatului.

Momentul întâlnirii este cu atât mai semnificativ cu cât CCR urmează să se întrunească luni, 17 august, pentru a analiza sesizările privind noua Lege a integrității, precum și legea referitoare la Strategia națională pentru conservarea biodiversității. Ambele acte normative sunt legate de jaloane importante asumate prin PNRR. Actele aflate luni pe masa Curții au o miză de aproape două miliarde de euro din PNRR.

Este această întâlnire o încălcare a legii?

Legislația care reglementează activitatea Curții Constituționale nu prevede o interdicție generală și explicită privind întâlnirile președintelui CCR sau ale unui judecător constituțional cu premierul, membri ai Guvernului ori alți oficiali politici. Astfel, simpla întâlnire dintre Elena Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan nu poate fi considerată, în lipsa altor elemente, o încălcare a legii.

Totuși, există prevederi clare referitoare la independența și imparțialitatea judecătorilor constituționali. Articolul 145 din Constituție stipulează că „judecătorii Curții Constituționale sunt independenți în exercitarea mandatului lor și inamovibili pe durata acestuia”.

Totodată, articolul 64 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR prevede că judecătorii Curții trebuie să își exercite funcția „cu imparțialitate și în respectul Constituției”.

Astfel, o întâlnire informală între Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan, cu doar trei zile înainte ca CCR să decidă asupra legilor din PNRR, poate ridica întrebări cu privire la existența unei eventuale influențe, dar și în ceea ce privește aparența de independență și imparțialitate a instanței constituționale.

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