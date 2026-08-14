Prima pagină » Actualitate » Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan, întâlnire secretă înainte ca CCR să decidă asupra legilor din PNRR

Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan, întâlnire secretă înainte ca CCR să decidă asupra legilor din PNRR

Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan, întâlnire secretă înainte ca CCR să decidă asupra legilor din PNRR
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, ar fi avut vineri, 14 august, o întâlnire cu premierul demis și liderul PNL, Ilie Bolojan, potrivit informațiilor obținute de STIRIPESURSE.RO.

Întrevederea nu a fost anunțată public și s-a desfășurat în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, cu doar trei zile înainte ca judecătorii CCR să se reunească pentru a analiza mai multe acte normative cu implicații politice și financiare importante, printre care și noua Lege a integrității.

Sondaj Gândul

Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Potrivit sursei citate, întâlnirea s-ar fi încheiat în jurul orei 14.30. Președinta Curții Constituționale și Ilie Bolojan au fost văzuți ieșind, pe rând, din biroul președintelui Senatului.

Momentul întâlnirii este cu atât mai semnificativ cu cât CCR urmează să se întrunească luni, 17 august, pentru a analiza sesizările privind noua Lege a integrității, precum și legea referitoare la Strategia națională pentru conservarea biodiversității. Ambele acte normative sunt legate de jaloane importante asumate prin PNRR. Actele aflate luni pe masa Curții au o miză de aproape două miliarde de euro din PNRR.

Este această întâlnire o încălcare a legii?

Legislația care reglementează activitatea Curții Constituționale nu prevede o interdicție generală și explicită privind întâlnirile președintelui CCR sau ale unui judecător constituțional cu premierul, membri ai Guvernului ori alți oficiali politici. Astfel, simpla întâlnire dintre Elena Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan nu poate fi considerată, în lipsa altor elemente, o încălcare a legii.

Totuși, există prevederi clare referitoare la independența și imparțialitatea judecătorilor constituționali. Articolul 145 din Constituție stipulează că „judecătorii Curții Constituționale sunt independenți în exercitarea mandatului lor și inamovibili pe durata acestuia”.

Totodată, articolul 64 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR prevede că judecătorii Curții trebuie să își exercite funcția „cu imparțialitate și în respectul Constituției”.

Astfel, o întâlnire informală între Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan, cu doar trei zile înainte ca CCR să decidă asupra legilor din PNRR, poate ridica întrebări cu privire la existența unei eventuale influențe, dar și în ceea ce privește aparența de independență și imparțialitate a instanței constituționale.

Precedentul din 2018

Situația de acum readuce în prim-plan un episod controversat din trecutul Simonei Tănăsescu. În iunie 2018, când ocupa funcția de consilier prezidențial al lui Klaus Iohannis, aceasta s-a întâlnit cu judecătorul CCR Petre Lăzăroiu. Întrevederea a avut loc la Facultatea de Drept a Universității din București și a vizat, printre altele, situația mandatului lui Lăzăroiu la Curtea Constituțională.

Lăzăroiu a declarat atunci că întâlnirea fusese solicitată de Simina Tănăsescu și că aceasta îi adusese la cunoștință existența unui demers prin care se solicita încetarea mandatului său la CCR. Petre Lăzăroiu a precizat ulterior că Tănăsescu nu îi ceruse să demisioneze și că nu considerase că asupra sa fuseseră exercitate presiuni.

Acest episod a ajuns în atenția Curții Constituționale. Astfel, Plenul CCR a decis să sesizeze Comisia de la Veneția. Pe 20 iunie 2018, la doar câteva zile după izbucnirea scandalului, Simina Tănăsescu a demisionat din funcția de consilier prezidențial.

Administrația Prezidențială a respins, la acel moment, acuzațiile potrivit cărora asupra judecătorului CCR ar fi fost exercitate presiuni. Motivul invocat pentru demisie este însă relevant și în contextul actual: Președinția considera inadmisibil ca în spațiul public să apară „suspiciunea unei posibile imixtiuni” în activitatea Curții Constituționale.

Așadar, întâlnirea de vineri are loc într-un context aproape opus celui din 2018. Dacă atunci Simina Tănăsescu, în calitate de consilier prezidențial, s-a întâlnit cu un judecător CCR, acum, în calitate de președintă a Curții, s-a întâlnit cu premierul și liderul PNL, cu doar trei zile înaintea unei ședințe importante a CCR.

Fără informații despre discuție, nu se poate vorbi despre o încercare de influențare a judecătorilor. Totuși, caracterul nepublic al întâlnirii și momentul acesteia pot ridica întrebări privind aparența de independență și imparțialitate a Curții.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACCIDENT Două atelaje s-au răsturnat la competiția europeană de la Oșorhei. Trei femei au fost transportate la spital
23:47
Două atelaje s-au răsturnat la competiția europeană de la Oșorhei. Trei femei au fost transportate la spital
ADMINISTRAȚIE Oana Gheorghiu, un nou ultimatum pentru 650 de primării să se înscrie pe ghișeul.ro: „Mai sunt exact 10 zile”
21:09
Oana Gheorghiu, un nou ultimatum pentru 650 de primării să se înscrie pe ghișeul.ro: „Mai sunt exact 10 zile”
FLASH NEWS Motorina se ieftinește cu 68 de bani de la miezul nopții. Bogdan Ivan: „Efectul se vede la pompă”
20:38
Motorina se ieftinește cu 68 de bani de la miezul nopții. Bogdan Ivan: „Efectul se vede la pompă”
REACȚIE Patrick André de Hillerin îl ironizează pe Miruță: „Super eroul nostru, Dinel Centimetro, a avut o săptămână proastă”
19:54
Patrick André de Hillerin îl ironizează pe Miruță: „Super eroul nostru, Dinel Centimetro, a avut o săptămână proastă”
NEWS ALERT O nouă criză la porțile Europei. Peste 100 de migranți care încercau să pătrundă în enclava spaniolă Ceuta, reținuți de autoritățile din Maroc
19:27
O nouă criză la porțile Europei. Peste 100 de migranți care încercau să pătrundă în enclava spaniolă Ceuta, reținuți de autoritățile din Maroc
NEWS ALERT Un nou fragment de dronă a ajuns pe litoral. Valurile l-au adus pe plaja din Olimp
19:12
Un nou fragment de dronă a ajuns pe litoral. Valurile l-au adus pe plaja din Olimp
Mediafax
Vestea serii pentru șoferi: motorina se ieftinește de la miezul nopții
Digi24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Cancan.ro
Alertă seismică în România! Un nou cutremur a fost înregistrat în Vrancea
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Adevarul
Care sunt șansele ca R. Moldova să renunțe la independență pentru a intra în UE. Scenariul unirii cu România, analizat de presa internațională
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Click
Ce a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu”
Digi24
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
Cancan.ro
Cu ce se ocupă acum pensionarul de pe Transfăgărășan? Incidentul deosebit de GRAV care l-a retrogradat din funcție. Avem detalii 💣
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Afecțiuni medicale din cauza cărora șoferii pot ajunge la închisoare. Problema e tratamentul, nu boala
Descopera.ro
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută pe studenți să aibă note mai bune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Descopera.ro
O absență colosală: cine lipsește din poveștile pentru copii scrise de AI?
FOTO George Simion, prezent la Constanța de Ziua Marinei Române. Liderul AUR a făcut poze cu mulțimea
23:20
George Simion, prezent la Constanța de Ziua Marinei Române. Liderul AUR a făcut poze cu mulțimea
CONTROVERSĂ Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
22:51
Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
REACȚIE Dragoș Pîslaru nu vede nicio problemă în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Ministrul cere Curții să nu mai amâne deciziile care vizează jaloanele din PNRR
22:34
Dragoș Pîslaru nu vede nicio problemă în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Ministrul cere Curții să nu mai amâne deciziile care vizează jaloanele din PNRR
SPORT David Popovici a vorbit despre mentalitatea care l-a împins spre performanță. „Refuzam ideea că cineva poate fi mai bun decât mine”
22:03
David Popovici a vorbit despre mentalitatea care l-a împins spre performanță. „Refuzam ideea că cineva poate fi mai bun decât mine”
FLASH NEWS O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
21:55
O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
INEDIT Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
21:49
Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA

Cele mai noi

Trimite acest link pe