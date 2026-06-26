Ce se va întâmpla cu criza politică din România? Ion Cristoiu: „Nu văd posibilitatea semnării unui acord între partide. Ilie Bolojan va rămâne la putere până în septembrie”

În emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a comentat negocierile politice și lipsa unui acord clar pentru formarea unui nou guvern. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Cristoiu spune că, în acest moment, nu vede șanse reale pentru un acord politic stabil. Potrivit scriitorului, negocierile rămân blocate, iar situația politică poate rămâne neschimbată o perioadă mai lungă.

Rolul AUR și jocul de putere

În analiză apare și partidul AUR. Cristoiu afirmă că, în prezent, acest partid nu are influență directă în structurile de putere.

Ion Cristoiu: „La ora actuală, în cadrul puterii, AUR n-are pe nimeni. Nimeni. Dacă închide mâine TikTok-ul, ce face?”

Scenariul PSD și Grindeanu

Un alt punct discutat este posibilitatea unui guvern condus de PSD, cu Sorin Grindeanu propus ca premier. Cristoiu ridică însă semne de întrebare.