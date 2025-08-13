Cornel Nistorescu: „Nu înțeleg ce s-a întâmplat cu dosarele USR-ului din PANDEMIE”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Cornel Nistorescu, jurnalist, a discutat despre dosarele USR din timpul pandemiei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
„Noi nu existăm… Ce le-a spus mă vreodată, Nicușor Dan? Sau Oana Țoiu? Nimic. Dar ce le-a spus Ciolacu? Ca să fim foarte serioși. Dar ce le-a spus Cîțu? Ce? Am avut o adunătură de mediocri pe postul de prim-ministru. Nu trebuiau puși! Bolojan este un Prim-Ministru pus dintr-o disperare, mai degrabă. USR a comis o șmecherie în întreaga lui existență, la sănătate, în pandemie… Ce face DNA-ul cu dosarul lui Vlad Voiculescu? Ăia vor să-l salveze, să-l reafișeze, să-l lustruiască pe Vlad Voiculescu și să-l vâre undeva pe la Sănătate. Păi cum se poate așa ceva, domnule? Pe unii vor să îi jupoaie și alții… Din toată guvernarea, participarea la guvernarea a USR-ului, rămân afacerile astea pe zona medicală din timpul pandemiei și Drulă cu ranga spărgând niște chioșcuri. Dacă îl cheamă Drulă, ai zis deja tot. Îi pronunț numele și e deja un fel de înjurătură.”, a explicat jurnalistul.