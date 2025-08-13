Cornel Nistorescu: „Nu înțeleg ce s-a întâmplat cu dosarele USR-ului din PANDEMIE”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Cornel Nistorescu, jurnalist, a discutat despre dosarele USR din timpul pandemiei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Cornel Nistorescu: „Am avut o adunătură de mediocri pe postul de prim-ministru.”

Invitat la emisiunea Marius Tucă Show, Cornel Nistorescu a vorbit despre politicienii din România. Acesta susține că cei care au ocupat postul de premier în ultimii ani au fost o adunătură de mediocri. Despre Bolojan, acesta spune că este un prim-ministru pus din disperare. Apoi, jurnalistul vorbește și despre USR. Acesta susține cu USR este un partid care s-a remarcat doar prin șmecheriile făcute în tipul pandemiei, în domeniul sănătății. Nistorescu se întreabă de ce DNA nu rezolvă dosarul Vlad Voiculescu. Ca o speculație, acesta susține că cei din USR vor reabilitarea politică a lui Voiculescu și replasarea lui prin Ministerul Sănătății. Ca idee de final, jurnalistul reia că USR nu s-a remarcat decât cu niște afaceri din Pandemie și cu Drulă spărgând niște chioșcuri.