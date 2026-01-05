RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.411. Peste 25 de drone au fost lansate asupra Moscovei. Rusia a ripostat cu un atac puternic la Kiev

Războiul din Ucraina a intrat luni, 5 ianuarie 2026, în a 1.411-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Autoritățile ruse au transmis că au doborât cel puțin 25 de drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova, care pare să devină o țintă pentru Kiev.

Trafic aerian perturbat

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat interceptarea de aparate ucrainene care se îndreptau spre Moscova în timpul nopții și zilei de duminică, cel puțin 25 potrivit unei numărători valabile la mijlocul zilei, fără a face victime.

Traficul aerian a fost în schimb perturbat în trei dintre cele patru aeroporturi moscovite: Vnukovo, Domodedovo și Jukovski, cu restricții temporare la sosiri și plecări.

Zeci de zboruri au avut întârzieri sau au fost anulate, se putea vedea pe site-urile acestor aeroporturi.

„Restricțiile sunt necesare pentru a garanta securitatea zborurilor”, a punctat pe Telegram Artiom Koreniako, reprezentant al Agenției federale ruse pentru transport aerian Rosaviația.

La începutul lui decembrie, Rusia a anunțat că a respins un atac masiv cu peste 300 de drone ucrainene, dintre care circa 40 se îndreptau spre Moscova, și care au cauzat importante întârzieri și anulări de zboruri în patru aeroporturi ale capitalei ruse.

Ucraina este vizată de bombardamente ruse aproape zilnice, care lovesc întreg teritoriul său de la începutul ofensivei ruse lansate în februarie 2022, iar aeroporturile sale rămân închise de aproape patru ani.

La rândul său, Kievul întreprinde în mod regulat lovituri cu drone contra Rusiei, unde susține că vizează infrastructuri și ținte militare.

Kievul, lovit cu drone

Pe de altă parte, Rusia a efectuat un atac cu drone în Kiev și regiunea capitalei în noaptea de duminică spre luni. Două persoane au fost ucise.

Un centru medical privat din districtul Obolonskii din Kiev a fost avariat în atac, iar cel puțin trei persoane au fost rănite, potrivit Serviciului de Urgență al Statului. Aproximativ 70 de persoane se aflau în interiorul centrului medical în momentul atacului, scrie The Kyiv Independent.

Primii respondenți au fost chemați la fața locului, iar eforturile de evacuare erau în curs, potrivit lui Kirio Fesik, șeful administrației districtului Obolonskii.

În regiunea Kiev, cel puțin șapte case și o clădire rezidențială cu mai multe etaje au fost avariate, împreună cu garaje, mai multe mașini și depozite. Orașul Slavutich, situat la aproximativ 140 de kilometri nord de Kiev, a suferit întreruperi de curent, a declarat guvernatorul regiunii Kiev, Mikola Kalashnik, adăugând că alimentarea cu apă și încălzirea centrală nu au fost afectate.

Între timp, au fost raportate explozii și în Cernihiv și Zaporojie.

Situația la Kupiansk

Într-o recentă postare, Ministerul rus al Apărării a anunțat că forțele sale armate au preluat controlul asupra localității Podoli, în apropierea orașului Kupiansk, din regiunea Harkov.

Rusia a revendicat cucerirea orașului strategic Kupiansk la sfârșitul anului trecut, deși Ucraina neagă că ar fi pierdut controlul. Ulterior, Moscova a recunoscut mai multe contraatacuri ucrainene pentru recucerirea Kupiansk, dar a insistat că acestea au fost respinse.

Controlul asupra Kupiansk, un important nod feroviar, are o mare valoare pentru Moscova, deoarece ar permite trupelor sale să-și consolideze pozițiile pe malul râului Oskil, unde se află orașul, și ar spori securitatea regiunii de frontieră ruse Belgorod și a unor părți din regiunea anexată Lugansk.

