Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.411. Peste 25 de drone au fost lansate asupra Moscovei. Rusia a ripostat cu un atac puternic la Kiev

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.411. Peste 25 de drone au fost lansate asupra Moscovei. Rusia a ripostat cu un atac puternic la Kiev

05 ian. 2026, 08:13, Actualitate
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.411. Peste 25 de drone au fost lansate asupra Moscovei. Rusia a ripostat cu un atac puternic la Kiev
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.411. Peste 25 de drone au fost lansate asupra Moscovei. Rusia a ripostat cu un atac puternic la Kiev

Războiul din Ucraina a intrat luni, 5 ianuarie 2026, în a 1.411-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Autoritățile ruse au transmis că au doborât cel puțin 25 de drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova, care pare să devină o țintă pentru Kiev.

Trafic aerian perturbat

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat interceptarea de aparate ucrainene care se îndreptau spre Moscova în timpul nopții și zilei de duminică, cel puțin 25 potrivit unei numărători valabile la mijlocul zilei, fără a face victime.

Traficul aerian a fost în schimb perturbat în trei dintre cele patru aeroporturi moscovite: Vnukovo, Domodedovo și Jukovski, cu restricții temporare la sosiri și plecări.

Zeci de zboruri au avut întârzieri sau au fost anulate, se putea vedea pe site-urile acestor aeroporturi.

„Restricțiile sunt necesare pentru a garanta securitatea zborurilor”, a punctat pe Telegram Artiom Koreniako, reprezentant al Agenției federale ruse pentru transport aerian Rosaviația.

La începutul lui decembrie, Rusia a anunțat că a respins un atac masiv cu peste 300 de drone ucrainene, dintre care circa 40 se îndreptau spre Moscova, și care au cauzat importante întârzieri și anulări de zboruri în patru aeroporturi ale capitalei ruse.

Ucraina este vizată de bombardamente ruse aproape zilnice, care lovesc întreg teritoriul său de la începutul ofensivei ruse lansate în februarie 2022, iar aeroporturile sale rămân închise de aproape patru ani.

La rândul său, Kievul întreprinde în mod regulat lovituri cu drone contra Rusiei, unde susține că vizează infrastructuri și ținte militare.

Kievul, lovit cu drone

Pe de altă parte, Rusia a efectuat un atac cu drone în Kiev și regiunea capitalei în noaptea de duminică spre luni. Două persoane au fost ucise.

Un centru medical privat din districtul Obolonskii din Kiev a fost avariat în atac, iar cel puțin trei persoane au fost rănite, potrivit Serviciului de Urgență al Statului. Aproximativ 70 de persoane se aflau în interiorul centrului medical în momentul atacului, scrie The Kyiv Independent.

Primii respondenți au fost chemați la fața locului, iar eforturile de evacuare erau în curs, potrivit lui Kirio Fesik, șeful administrației districtului Obolonskii.

În regiunea Kiev, cel puțin șapte case și o clădire rezidențială cu mai multe etaje au fost avariate, împreună cu garaje, mai multe mașini și depozite. Orașul Slavutich, situat la aproximativ 140 de kilometri nord de Kiev, a suferit întreruperi de curent, a declarat guvernatorul regiunii Kiev, Mikola Kalashnik, adăugând că alimentarea cu apă și încălzirea centrală nu au fost afectate.

Între timp, au fost raportate explozii și în Cernihiv și Zaporojie.

Situația la Kupiansk

Într-o recentă postare, Ministerul rus al Apărării a anunțat că forțele sale armate au preluat controlul asupra localității Podoli, în apropierea orașului Kupiansk, din regiunea Harkov.

Rusia a revendicat cucerirea orașului strategic Kupiansk la sfârșitul anului trecut, deși Ucraina neagă că ar fi pierdut controlul. Ulterior, Moscova a recunoscut mai multe contraatacuri ucrainene pentru recucerirea Kupiansk, dar a insistat că acestea au fost respinse.

Controlul asupra Kupiansk, un important nod feroviar, are o mare valoare pentru Moscova, deoarece ar permite trupelor sale să-și consolideze pozițiile pe malul râului Oskil, unde se află orașul, și ar spori securitatea regiunii de frontieră ruse Belgorod și a unor părți din regiunea anexată Lugansk.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ AUR blochează în instanță hotărârile consiliilor locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile
10:56
AUR blochează în instanță hotărârile consiliilor locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile
MESAJ Cum justifică avocata AUR decizia de a ataca numirile la CCR: ”Dacă sunt făcute cu încălcarea Constituției, ce garanție mai avem pentru drepturile noastre?”
10:52
Cum justifică avocata AUR decizia de a ataca numirile la CCR: ”Dacă sunt făcute cu încălcarea Constituției, ce garanție mai avem pentru drepturile noastre?”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 821. Trump amenință și Iranul: „Va fi lovit foarte puternic”
10:38
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 821. Trump amenință și Iranul: „Va fi lovit foarte puternic”
ULTIMA ORĂ AUR solicită oficial autorităților statului să declare 2026 -„Anul Americii în România”, la 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA
10:18
AUR solicită oficial autorităților statului să declare 2026 -„Anul Americii în România”, la 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA
TURISM Orașul european în care 8 din 10 turiști sunt români. Trecerea graniței e mai facilă, după intrarea în Schengen. „E scris în limba română peste tot”
10:07
Orașul european în care 8 din 10 turiști sunt români. Trecerea graniței e mai facilă, după intrarea în Schengen. „E scris în limba română peste tot”
SPORT A plecat de la FCSB și a fost prezentat oficial la rivala din Liga 1: „Bine ai venit!”
09:59
A plecat de la FCSB și a fost prezentat oficial la rivala din Liga 1: „Bine ai venit!”
Mediafax
Vrei să locuiești gratuit în Grecia? O insulă caută voluntari pentru îngrijirea pisicilor
Digi24
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui
Cancan.ro
Cât costă treningul purtat de Nicolas Maduro când a fost capturat. NU se mai găsește în magazine!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Mediafax
Ninge la Sinaia și în Poiana Brașov: ce instalații funcționează și ce rămâne închis pentru turiști
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
Haos în Bulgaria după trecerea la euro. Oamenii s-au trezit că, deși vor să plătească în euro, sunt refuzați de comercianți
Cancan.ro
Dan Petrescu dezminte zvonurile! Antrenorul nu suferă de cancer, de fapt: 'Totul este în regulă!'
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce s-a prăbușit Imperiul Roman?
Gândul de Vreme Lapovița și ninsoarea cuprind cea mai mare parte a României. ANM, pentru Gândul: „Condiții semnificative de polei”
10:30
Lapovița și ninsoarea cuprind cea mai mare parte a României. ANM, pentru Gândul: „Condiții semnificative de polei”
EXTERNE Argentina cere extrădarea lui Nicolas Maduro într-un dosar de crime împotriva umanității
10:07
Argentina cere extrădarea lui Nicolas Maduro într-un dosar de crime împotriva umanității
EXTERNE Destinațiile de „micro-pensionare” care cuceresc generația Z în 2026. Unde aleg tinerii să se retragă din carieră pentru a-și găsi echilibrul personal
09:43
Destinațiile de „micro-pensionare” care cuceresc generația Z în 2026. Unde aleg tinerii să se retragă din carieră pentru a-și găsi echilibrul personal
ULTIMA ORĂ Se caută director la Apele Române. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă o premieră: „Proces de selecție transparent”
09:30
Se caută director la Apele Române. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă o premieră: „Proces de selecție transparent”
METEO România intră sub Cod portocaliu de vreme rea: ploi, lapoviță și ninsori în mare parte de țară. DN1, acoperit cu zăpadă
09:23
România intră sub Cod portocaliu de vreme rea: ploi, lapoviță și ninsori în mare parte de țară. DN1, acoperit cu zăpadă
DESTINAȚII Bucureștiul în top 10 cele mai accesibile destinații în 2026. Cu ce orașe e comparată capitala României
09:21
Bucureștiul în top 10 cele mai accesibile destinații în 2026. Cu ce orașe e comparată capitala României

Cele mai noi