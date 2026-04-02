Crin Antonescu: „Hăituirea lui Georgescu, săptămână de săptămână, ne duce cu ideea că vor ca el să fie prezent în spațiul public”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a comentat situația lui Călin Georgescu și reacțiile din spațiul public. Invitatul a spus că acțiunile repetate împotriva acestuia pot avea efectul de a-l menține constant în prim-plan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu: „Avem un gol de idei și de personaje”

Fostul politician a spus că apariția unor astfel de figuri este legată de lipsa unor alternative politice. El consideră că spațiul public este afectat de absența unor lideri și idei.

„Nu știu dacă hăituirea asta cu procesele astea, care, mă rog, nu mă pronunț eu asupra lor, se pronunță justiția, dar așa în linii mari. Înțeleg că unul e pentru lovitură de stat, tentativă sau complicitate și unul e pentru lăudare. Lăudarea lui Codreanu. Hăituirea lui Georgescu săptămână de săptămână… uneori mă gândesc că vor să-l țină în atenție. Omul ăla zice ce zice. Ce poți să spui? Ce spune și el. Că Dumnezeu e mare? Se întâmplă asta pentru că avem un vacuum gol și de personaje, și de idei. Uită-te, eu mă uit mai atent.”, crede invitatul.

Crin Antonescu despre PSD: „Există totuși o încercare”

Antonescu a vorbit despre Partidul Social Democrat, spunând că, deși are responsabilități pentru situația actuală, există și încercări de a construi un discurs coerent. El l-a dat exemplu pe Florin Manole.