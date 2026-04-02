Crin Antonescu: „Hăituirea lui Georgescu, săptămână de săptămână, ne duce cu ideea că vor ca el să fie prezent în spațiul public”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a comentat situația lui Călin Georgescu și reacțiile din spațiul public. Invitatul a spus că acțiunile repetate împotriva acestuia pot avea efectul de a-l menține constant în prim-plan.
Fostul politician a spus că apariția unor astfel de figuri este legată de lipsa unor alternative politice. El consideră că spațiul public este afectat de absența unor lideri și idei.
„Nu știu dacă hăituirea asta cu procesele astea, care, mă rog, nu mă pronunț eu asupra lor, se pronunță justiția, dar așa în linii mari. Înțeleg că unul e pentru lovitură de stat, tentativă sau complicitate și unul e pentru lăudare. Lăudarea lui Codreanu. Hăituirea lui Georgescu săptămână de săptămână… uneori mă gândesc că vor să-l țină în atenție. Omul ăla zice ce zice. Ce poți să spui? Ce spune și el. Că Dumnezeu e mare? Se întâmplă asta pentru că avem un vacuum gol și de personaje, și de idei. Uită-te, eu mă uit mai atent.”, crede invitatul.
Antonescu a vorbit despre Partidul Social Democrat, spunând că, deși are responsabilități pentru situația actuală, există și încercări de a construi un discurs coerent. El l-a dat exemplu pe Florin Manole.
„La PSD există totuși o încercare. PSD-ul nu este singurul element rău din poveste, dar este parte din toate nenorocirile prin care a trecut România și a ajuns aici. E parte și la victoriile lui Băsescu, e parte și la foarte multe. Deci nu e ceva de bine. Îmi mai spun unii că sunt simpatizant al PSD. Dar observ acolo că mai încearcă să mai vorbească cât de cât în doctrină. Dom’le, noi suntem cu săracii, noi vrem să-i ajutăm. De exemplu, pe un om ca ministrul Muncii, Florin Manole, eu îl apreciez foarte tare, deși n-am aceeași concepție politică. E un om de stânga. Dar e un om de stânga inteligent, decent, care construiește credibil un discurs de natură politică, ideologică.”, afirmă acesta.