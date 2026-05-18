Trump merge mai departe cu modernizarea Casei Albe: vrea construirea unui heliport

Președintele Trump ia în considerare construirea unui heliport la Casa Albă pentru a proteja peluza sudică de deteriorarea cauzată de noile elicoptere Marine One mai puternice, conform unor surse apropiate situației citate de WSJ.

Trump merge mai departe cu modernizarea Casei Albe

Heliportul reprezintă cea mai recentă renovare a terenului istoric al Casei Albe, realizată la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

Președintele a amenajat Grădina Trandafirilor, a construit o alee din granit negru de-a lungul Colonadei Aripii de Vest, a refăcut Biroul Oval, a instalat două catarge mari pentru steaguri americane în fața și în spatele Casei Albe și a demolat Aripa de Est pentru a face loc unei săli de bal de 90.000 de metri pătrați.

Trump, un fost dezvoltator imobiliar, a fost implicat în toate etapele proiectelor sale de construcție și renovare și a discutat despre designul heliportului cu asociații săi.

Motivul construirii unui heliport

Heliportul ar preveni deteriorarea gazonului din South Lawn, menționându-se că noul VH-92A Patriot este semnificativ mai puternic decât VH-3D Sea King, vechi de decenii, pe care îl înlocuiește. Ambele elicoptere sunt produse de Sikorsky, parte a Lockheed Martin. Data instalării nu este încă stabilită.

Casa Albă nu a răspuns solicitării de comentarii.

Oficialii au știut cel puțin din 2018 că motoarele VH-92A și unitatea auxiliară de alimentare ar putea deteriora gazonul. VH-3D aterizează pe scânduri mici plasate sub roți cu puțin timp înainte de aterizare.

Gazele de eșapament ale noilor elicoptere pot arde solul, în special în condiții de căldură și secetă, au spus persoanele. VH-92A poate transporta 6.200 de livre mai mult decât VH-3D.

Urmează construirea unui heliport și la reședința lui Trump din Mar-a-Lago

Consiliul local din Palm Beach, Florida, analizează o propunere pentru menținerea heliportului în funcțiune după mandatul lui Trump, ca urmare a unei solicitări din partea Serviciului Secret al SUA. Acesta a argumentat că heliportul trebuie să fie operațional atât timp cât o persoană protejată locuiește acolo, din motive de securitate.

Se așteaptă ca Trump să instaleze un heliport la reședința sa din Mar-a-Lago în această vară, cât timp clubul este închis pentru sezon.

Recomandarea autorului: