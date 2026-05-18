Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Este o soluție premierul tehnocrat? Cristoiu: Nu se mai poate face guvern pro-occidental

Iminența numirii unui nou premier, în urma discuțiilor de luni de la Cotroceni, a fost discutată în cadrul emisiunii Ai Aflat!. Invitat al jurnalistului Ionuț Cristache, analistul politic Ion Cristoiu a argumentat de ce, la cum arată jocurile politice ale consultărilor de azi dintre Nicușor Dan și principalele partide, un guvern de orientare pro-europeană și pro-occidentală nu mai reprezintă o soluție realistă.

Provocat de moderatorul emisiunii să explice cât de posibilă este soluția preferată de Nicușor Dan, a unui viitor premier tehnocrat în persoana Deliei Velculescu, cu o lungă activitate la vârful FMI, invitatul a observat că acest mandat nu ar fi sprijinit în Parlament, în special de PSD. Social-democrații s-ar întrebare dar care e afacerea? Aceeași abordare este și în cazul premierului demis, Ilie Bolojan.

”Nu înțelegeți că s-a terminat?”

Ion Cristoiu: Orice guvern… Guvernul Cioloș a fost sprijinit de PSD cu vicepremier Dâncu. În momentul în care tu te duci chiar la Bolojan, Bolojan zice, și eu ce câștig din asta?

Ionuț Cristache: Poate că fix asta a fost intenția lui Nicușor Dan, să le arate o pisică. Dacă nu vă înțelegeți, vă pun eu premier?

Cristoiu: Nu se înțeleg, domnul Cristache. E nebun?

Cristache: Nu vă convine nimic. Explorăm, vorba doamnei Gheorghiu, sunt discuții exploratorii. Așa facem și noi.

Cristoiu: Asta înseamnă o discuție cum vom fi noi pe Marte. Nu înțelegeți că s-a terminat? Nu se mai poate face guvern pro-occidental.

De adăugat că, tot luni, Lia Olguța Vasilescu a anunțat că PSD a purtat deja discuții în Parlamentul României. S-a ajuns la concluzia că ar avea voturile necesare petru a instala un Guvern minoritar PSD. Primarul Craiovei a menționat că social-democrații se bazează pe același grup care a votat și moțiunea depusă împreună cu AUR, motiv pentru care nu a exclus, și de această dată, sprijin din partea formațiunii conduse de George Simion.

