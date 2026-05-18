Conflict deschis între palate la Budapesta. Președintele ungar, Tamás Szujok, refuză să demisioneze anticipat la cererea premierului Péter Magyar

Conflict deschis între palate la Budapesta. Președintele ungar, Tamás Szujok, refuză să demisioneze anticipat la cererea premierului Péter Magyar, până la 31 mai. Potrivit lui Szujok, în prezent nu există motive constituționale sau legale care să îl oblige să demisioneze, publică Mediafax.

„Am depus jurământul de a respecta legea fundamentală și de a proteja ordinea constituțională… Mă leagă de întreaga națiune, nu doar de majoritatea sau minoritatea politică”, a declarat președintele ungar într-un interviu acordat index.hu.

“Dacă președintele Republicii și celelalte marionete nu demisionează, vor fi demise printr-un amendament constituțional”, a anunțat Péter Magyar pe 15 aprilie.

„Szujok nu ar trebui să se amestece în „reînnoirea democratică a Ungariei”

În primul său discurs în calitate de prim-ministru al Ungariei, pe 9 mai, Péter Magyar a declarat că Tamás Szujok nu poate rămâne președinte pentru că a încălcat legea și a ignorat abuzurile guvernamentale în sferele socială, politică și financiară.

De asemenea, el a afirmat că dl Szujok nu ar trebui să se amestece în „reînnoirea democratică a Ungariei”.

Conform legislației maghiare, președintele este ales de parlament pentru un mandat de cinci ani. Niciun nou guvern nu a cerut anterior demisia șefului statului.

Tamás Szujok a devenit președintele Ungariei în 2024.

