Presa maghiară, despre consultările de la Cotroceni: „Se formează noul guvern român, președintele impune o orientare pro-occidentală"

Nicușor Dan | Mediafax Foto
Președintele Nicușor Dan se consultă luni cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. Consultările de la Cotroceni au loc după ce guvernul Bolojan a căzut pe 5 mai, în urma moțiunii de cenzură, scrie presa maghiară

Publicația maghiară Mandiner scrie că președintele României a început luni consultările cu partidele parlamentare la Cotroceni. Scopul: formarea unui nou guvern după căderea cabinetului Bolojan.

„Consultările sunt necesare deoarece pe 5 mai, parlamentul a votat în favoarea unei moțiuni comune de neîncredere a primului grup al PSD, AUR și Pace – România, iar guvernul condus de Ilie Bolojan a căzut”, notează Mandiner.

Nicușor Dan s-a întâlnit de la ora 09:00 cu reprezentanții PSD, la ora 10:00 a urmat AUR, la 11:00 PNL, la 12:00 USR, iar la 13:00 UDMR. După-amiaza, programul a continuat cu fracțiunea minorităților naționale, SOS România și Partidul Tinerilor.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a căzut pe 5 mai, după ce moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut cu 281 de voturi „pentru”, din 431 de paralemntari prezenți. Conform constituției, președintele numește candidatul la funcția de prim-ministru după consultări. Candidatul desemnat are la dispoziție zece zile pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului, iar deputații și senatorii decid cu majoritate calificată asupra învestirii noului guvern.

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că nu vrea să numească un guvern care să provoace o nouă criză politică și a afirmat că toate partidele trebuie să își asume responsabilitatea pentru formarea unei majorități parlamentare. Totuși, președintele a venit cu o condiție clară: majoritatea trebuie să aibă o orientare pro-occidentală.

