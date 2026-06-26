Cum a ajuns Damian Drăghici un artist internațional? „Am fugit în Grecia, am cerșit, am cântat la pian și la tobe. Toate experiențele m-au modelat”

În emisiunea Marius Tucă Show, artistul Damian Drăghici a povestit cum a început să cânte de la o vârstă foarte mică. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Artistul spune că a urcat pe scenă încă de la 11 ani și a cântat în hoteluri, restaurante și la nunți. El își amintește că a muncit mult încă din copilărie. A fost prezent la numeroase evenimente și a învățat pas cu pas lumea muzicii.

„M-am apucat să cânt de la 11 ani. De la 12 ani cântam la Hotel Dorobanți, actualul Sheraton sau Howard Johnson. După aceea am cântat la Casa Albă, iar apoi în cârciumi. Primul Revelion a fost la Hotel Lido. Țin minte că eram un copil mic și eram trimis la nunți pe la 14-15 ani. Era unul în față care lua darul, iar eu eram în spate și ceream bani pentru lăutari. Și noi eram cu furculița”, povestește Damian Drăghici.

Damian Drăghici: „Fiecare experiență m-a modelat și m-a ajutat în carieră” Damian Drăghici a vorbit și despre perioada petrecută în Grecia. Acolo a trecut prin momente dificile. A cântat la orgă, la tobă și a încercat să își câștige existența cum a putut.

„Am fugit în Grecia. Am cerșit. Am cântat la orgă în Grecia. Am cântat la tobă în Grecia. Toate momentele astea, care la vremea respectivă nu erau deloc confortabile și nu mă făceau să mă simt bine, fără să-mi dau seama mă modelau și mă formau ca om. Fiecare dintre experiențele acelea, după ani și ani, când am venit și am făcut concertul acela mare din 2001, „Damian’ s Fire” și toate celelalte proiecte, m-a ajutat. Fiecare lucru prin care am trecut și-a adus contribuția” , spune Damian Drăghici