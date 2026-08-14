Bușoi: România are rezerve de cărbune pentru Rovinari. Importurile pot acoperi deficitul, dar sunt de 2-2,5 ori mai scumpe

România are suficiente rezerve de cărbune pentru a-și susține temporar producția de energie electrică, iar grupul 4 de la Rovinari, aflat în rezervă, poate adăuga aproape 300 MW în Sistemul Energetic Național, spune Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

Problema nu este lipsa resurselor pentru producția de energie, ci capacitatea de a menține pe termen lung aceste surse în funcțiune, a explicat Bușoi într-o intervenție telefonică la Digi24.

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Bușoi susține că România are rezerve de cărbune „conform normativului”

Aceasta în condițiile în care energia hidro trebuie conservată pentru iarnă, iar importurile sunt de două până la două ori și jumătate mai scumpe decât energia disponibilă anterior prin contractele producătorilor români.

„Avem grupul 4 de la Rovinari, aproape 300 de megawați, rezerve de cărbune conform normativului pentru grupul aflat în rezervă la Complexul Energetic Oltenia. Mai putem compensa până la 300 de megawați în plus față de ceea ce se întâmplă cu orele de vârf la Hidroelectrica”, a explicat Bușoi.

Oficialul a dat asigurări că avem suficientă electricitate din gaz, din cărbune. În afară de acea unitate din rezervă, mai sunt trei unități care funcționează în condiții optime și, evident, toate celelalte surse, care asigură pentru populație 45% din consum, a adăugat el.

Importurile de energie ne costă de 2,5 ori mai mult

Întrebat cât va funcționa țara cu importuri de energie, acesta a răspuns „oricât, pentru că resurse există în regiune”.

Importurile vor funcționa „cât timp nu avem probleme cu Centrala Kozlodui și mai ales în condițiile în care și Centrala de la Paks începe încet să se redeschidă”, a precizat Bușoi.

„Dacă ne uităm la partea de securitate energetică, de acces la electricitate în acest moment, toate evaluările Comisiei Europene, ale ENTSO-E, care este rețeaua operatorilor de transport și de sistem din Uniunea Europeană, arată că există disponibilități în regiune”, a explicat el.

Secretarul de stat a menționat că „importurile sunt cam de 2-2,5 ori mai scumpe. Dacă vorbim de o treime și dacă vorbim doar de 3-4 ore pe zi, dacă lucrurile acestea se întâmplă o săptămână, două, evident se va simți la un moment dat în cost. Dar pot fi absorbite de situația generală”.

Întrebat dacă criza energetică se va vedea în facturile românilor, Bușoi a răspuns că „un oarecare impact se va vedea, dar nu va fi unul semnificativ dacă situația nu se prelungește”.

El a susținut că scoaterea din sistem a unor mari consumatori industriali nu s-a întâmplat până acum în România și „nici nu se va întâmpla”. De asemenea, exclude ipoteze restricționării consumului pentru populație.

Închiderea Unității 2 a Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă, la doar două săptămâni după suspendarea activității de la Unitatea 1, a dus la punerea completă în funcțiune a Termocentralei Rovinari din Complexul Energetic Oltenia, astfel încât să fie asigurat necesarul de energie la nivel național. După ședința de guvern de vineri, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că, lucrurile se rezolvă prin politici stabile pe termen lung, prin proiecte de investiții serioase și, în general, printr-o atitudine predictibilă și responsabilă și ceea ce se întâmplă în această perioadă în domeniul energiei.