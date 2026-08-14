Victor Ponta o desființează pe Oana Gheorghiu, care a încercat să demonstreze că PSD-ul e la guvernare

Victor Ponta, fost premier al României și candidat la președinție, a reacționat la postarea vicepremierului demis, Oana Gheorghiu, care a publicat o listă a social-democraților cu funcții în administrația centrală, aspect pe care ea îl consideră incompatibil cu poziționarea PSD-ului în opoziție. Ponta este de părere că Oana Gheorghiu este într-o profundă eroare, iar cele prezentate de ea denotă o lipsă a cunoștințelor esențiale în ceea ce privește mecanismul de gurvernare.

„Listele bolșevice prezentate de aceasta sub titlul pompos „pesediștii care sunt la guvernare” nu au nicio legătură nici cu economia, nici cu guvernarea și nici cu minimumul de bun-simț!

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„Focile” doamnei Gheorghiu nu știu că, în Guvern, nu există nicio funcție din care premierul să nu poată îndepărta o persoană — pesedistă sau nu! Astăzi nu se află „la guvernare”, decât persoane agreate de premierul Bolojan, iar păcăleala cu „pesediștii de la guvernare” este o demagogie deja consacrată a doamnei vicepremier”, a precizat Ponta într-o postare pe Facebook. „„Focile” doamnei Gheorghiu nu știu nici că SIE, Institutul Cultural Român sau AGERPRES — ca să dau doar câteva exemple din lista prezentată de doamna Gheorghiu — nu au nicio legătură cu situația economiei românești!”, mai punctează fostul premier.

„Bolojan evită o discuție serioasă asupra stării actuale a economiei României”

Ponta îi reproșează lui Ilie Bolojan lipsa de acțiune și asumare în ceea ce privește declinul economic al țării, pe fondul crizei politice. Potrivit lui Ponta, prim-ministrul demis preferă să lase discuțiile despre problemele actuale ale țării în seama vicepremierului Oana Gheorghiu, sau a lui Dragoș Pîslaru, care nu sunt capabili pentru a le gestiona, mai subliniază fostul premier.

„Ne aflăm într-o criză economică absolut îngrozitoare, pe care tupeul și demagogia politrucilor vopsiți în ONG-iști nu o pot rezolva! Sunt foarte dezamăgit să văd că premierul Bolojan evită o discuție serioasă asupra stării actuale a economiei României, lăsând un personaj precum Oana Gheorghiu să încerce să acopere subiectul prin deja cunoscutele populism și demagogie, care îi „compensează” incompetența și impostura!”, afirmă Victor Ponta. „Să lași vicepremierul și vicepreședintele partidului să răspundă acestor probleme grave și concrete cu propagandă și tupeu ONG-ist reprezintă o eroare gravă”, mai subliniază Ponta.

„Datele oficiale ale Eurostat arată o situație economică absolut negativă”

Ponta atrage atenția și asupra atribuțiilor premierului, care deși are puteri limitate, este responsabilitatea acestuia să discute cu specialiști în domeniu pentru găsirea unei soluții la declinul economic.

„Datele oficiale ale Eurostat arată o situație economică absolut negativă pentru România. Premierul, chiar și demis, ar trebui să aibă o consultare serioasă cu reprezentanții mediului de afaceri și cu profesioniștii care îi pot oferi soluții concrete și imediate pentru schimbarea direcției!”, mai adaugă Ponta.

Cum a încercat Oana Gheorghiu să demonstreze că „PSD-ul nu e în opoziție”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a publicat pe contul de Facebook o listă cu social-democrații care ocupă funcții în administrația centrală, după ce PSD, alături de AUR, a votat o moțiune de cenzură prin care executivul Bolojan a fost demis. Amintim că PSD s-au retras, oficial, de la guvernare înainte de votarea moțiunii, ceea ce plasează partidul în opoziție.

”Domnul Sorin Grindeanu ne minte în fiecare zi cum că PSD este «în opoziţie». Iată cum e PSD «în opoziţie» astăzi, 13 august”, a scris, joi, pe Facebook, vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, prezentând o listă de nume.

Pe lista postată pe Facebook de vicepremierul liberal apar:

Preşedinte Autoritatea de Supraveghere Financiară: Alexandru Petrescu – ministru PSD al comunicaţiilor în Guvernul Dăncilă, ministru al Mediului de Afaceri în Guvernul Grindeanu

Preşedinte Consiliul Legislativ: Florin „altă întrebare!” Iordache – deputat PSD, ministru PSD al Justiţiei în Guvernul Grindeanu

Preşedinte Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii: Valeriu Zgonea – deputat PSD, preşedinte al Camerei Deputaţilor, preşedinte executiv PSD

Preşedinte Autoritatea Electorală Permanentă: Adrian Ţuţuianu – consilier judeţean, ministru, senator, preşedinte CJ, secretar de stat etc. din partea PSD

Vicepreşedinte Curtea de Conturi: Ion Mocioalcă – deputat şi senator PSD

Director Serviciul de Informaţii Externe: Gabriel Vlase – deputat PSD

Preşedinte Agenţia Naţională de Integritate: Bogdan Sticlosu – fost consilier al premierului PSD Mihai Tudose

Preşedinte Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului: Florian Daniel Geantă – deputat PSD

Vicepreşedinte Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului: Violeta Tudorie – deputat PSD

Vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, care exercită atribuţiile preşedintelui: Ana-Claudia Ţapardel – consilier general Mun. Bucureşti, europarlamentar PSD

Şeful Departamentului pentru Luptă Antifraudă: Bogdan Ionuţ Dinţoi – omul de încredere al ministrului PSD Rovana Plumb, cu fratele asociat de afaceri cu fiul Rovanei Plumb

Preşedinte Agenţia Naţională pentru Sport: Constantin-Bogdan Matei – ministru şi senator PSD

Preşedinte Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor: Bekesi Csaba Lajos – membru PSD, director AJOFM Bihor

Vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor: George Băeşu – deputat PSD, prefect PSD de Vrancea

Vicepreşedinte Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor: Ioan Oleleu – vicepreşedinte PSD al Consiliului Judeţean Cluj, candidat PSD pentru Camera Deputaţilor

Vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii: Vlad Bontea – deputat PSD, vicepreşedinte PSD Mehedinţi

Director general Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci: Marian-Octavian Şerbănescu, director de cabinet ministrul PSD al Transporturilor Felix Stroe, consilier local PSD Constanţa

Preşedinte Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici: Felix Cozma – consilier judeţean PSD, vicepreşedinte PSD Bihor

Vicepreşedinte Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei: Gabriel Andronache – consilier de stat al premierului PSD Mihai Tudose

Preşedinte Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice: Ionel Tescaru – director general al celebrei Companii PSD de Apă de la Buzău, care mergea la concerte la Viena cu Marcel Ciolacu şi Valeriu Zgonea

Preşedinte Institutul Naţional de Administraţie: Ioana Melenciuc – simpatizantă PSD, participantă în campanii

Vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie: Daniela Oteşanu – deputat PSD două mandate

Preşedinte Institutul Cultural Român: Corina Raluca Încrosnatu – vicepreşedintă a Fundaţiei Europene „Nicolae Titulescu” condusă de Adrian Năstase

Director general Autoritatea Navală Română: Dan-Alexandru Catană, numit de ministrul PSD Ciprian Şerban, angajat la ANR pe vremea când tatăl său, Dumitru Catană, era şeful ANR, numit la rândul său de ministrul PSD Dan Şova.

Director general Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială: Daniela Moroşanu – consilier personal şi colaborat al ministrului PSD Rovana Plumb

Secretar general Autoritatea Vamală Română: Mircea Titus Dobre – deputat PSD, ministru în guvernele Grindeanu şi Tudose

Director general Agenţiei Naţională de Presă AGERPRES: Claudia Nicolae – consilier personal al ministrului PSD de Interne Carmen Dan

Şi, evident: Preşedintele Camerei Deputaţilor: Sorin Grindeanu, care conduce una dintre camerele Parlamentului «în opoziţie» fiind”, a mai scris Gheorghiu.

Economia României a scăzut cu 1,1% în primul trimestru din 2026

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat, joi, într-o conferinţă de presă, „factura economică şi socială” după 100 de zile de la demiterea oficială a guvernului condus de Ilie Bolojan. Șeful PSD a lansat un atac dur la adresa lui Bolojan și a cerut instalarea, de la 1 septembrie, a unui guvern cu puteri depline.

Grindeanu a mai spus, totodată, că economia România a scăzut cu 1,1% în primul trimestru din 2026 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce vecinii ţării noastre înregistrează creşteri economice.