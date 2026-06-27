Ghionturi și palme, chiar pe scenă, între doi mari artiști. Marius Manole: „Câte palme după cap mi-am luat eu de la doamna Mandache, n-ați luat de când erați mic”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Rodica Mandache, actriță, a vorbit despre cum Marius Manole este un actor care topește spontaneitatea în scenă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Marius Manole: „Câte palme după cap mi-am luat eu de la doamna Mandache… Nu aveți și nici nu ați luat dumneavoastră de când erați mic, domnul Tucă. Eu când sunt pe scenă eu sunt în personaj, eu nu îmi aparțin. Aici ați avut un mare noroc”

Invitată la Marius Tucă Show, Rodica Mandache a vorbit despre cum Marius Manole este un actor care topește spontaneitatea în scenă. Marius Manole a început, într-o notă comică, prin a se plânge de palmele peste cap luate de la Mandache. Ca răspuns, actrița afirmă că Manole se răzbună în scenă, moment în care aceasta nu poate să riposteze. Ghionturile și palmele, în scenă, au devenit o normalitate în relația dintre cei doi artiști. Marius Manole, ironic, a menționat că atunci când este în scenă el este un personaj și nu își aparține. Actrița a ținut să precizeze că Manole are capacitatea de a topi spontaneitatea sa din viața civilă în scenă. Astfel, tot ce ar putea veni contra rolului, actorul reușește să integreze perfect scenic.