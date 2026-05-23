O bucureșteancă a dirijat traficul după ce un tramvai a rămas blocat: „Hai, hai, dați înapoi, să faceți loc”

O situație neașteptată a avut loc în București, recent, într-o zonă intens circulată. O bucureșteancă, blocată în tramvai din cauza traficului, a coborât din transportul în comun și a început să îi dirijeze pe șoferi. Momentul a fost filmat și poate fi urmărit mai sus.

Enervată fiind din cauza traficului, o femeie a coborât dintr-un tramvai și a început să îi dirijeze pe șoferi, într-o zonă intens circulată din București. Transportul în comun era blocat pe șine din cauza autoturismelor care încercau să vireze la stânga. Însă, tramvaiul avea prioritate. Vatmanul a început să claxoneze, însă acest aspect nu i-a înduplecat pe șoferi să elibereze șina de tramvai.

O călătoare, în schimb, a rugat vatmanul să deschidă ușa, spunându-i că se întoarce îndată. A coborât și a mers către șoferii care blocau șina pentru a-i ruga să o elibereze.

„Nu vă supărați, dumneavoastră vă grăbiți. Si noi… Dați-vă înapoi, să trecem și noi cu tramvaiul”, se aude pe înregistrarea în care femeia discută cu unul dintre conducătorii auto.

Apoi, femeia a mers către fiecare șofer, făcându-le semn să elibereze șina de tramvai.

„Hai, hai, dați înapoi, să faceți loc”, le-a cerut și celorlalți.

Șoferii s-au conformat, iar șina de tramvai a fost eliberată. Tramvaiul și-a continuat traseul.

„Timpul nostru liber și cei care ne fură din timpul nostru liber. Este o scuză sau un adevăr? Se poate circula în condiții decente doar dacă se pun stâlpișori. Din propria inițiativă a șoferilor, rămâne o linie de tramvai cu timp negociat”, a scris femeia pe Facebook.

Sursă foto & video: Facebook/Nadia Cosor

