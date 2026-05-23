Prețurile la carburanți în cele mai vizitate 3 țări de către români vara. Cât plătești pentru un litru de benzină în Grecia, Bulgaria sau Turcia

Pentru românii care vara aceasta vor călători cu mașina în Grecia, Bulgaria sau Turcia, prețurile la carburanți sunt un aspect important în planificarea concediului. Mediafax atrage atenția asupra următorului lucru: există diferențe mari de preț la carburanți! Concret, benzina și motorina pot costa cu până la 30% mai mult de la o țară la alta.

În acest context, alegerea locului unde alimentezi poate face diferența la bugetul de vacanță.

Cât costă benzina în Grecia

În sezonul estival, Grecia, Bulgaria și Turcia sunt cele mai frecventate destinații externe de către români. Iar cei care aleg să călătorească folosind autoturismul personal vor să știe care sunt costurile cu alimentarea.

Grecia are unele dintre cele mai mari prețuri la carburanți din sud-estul Europei. Iar dacă vorbim de insule și zonele turistice, acolo benzina și motorina sunt chiar mai scumpe decât media UE.

Prețurile medii în Grecia:

  • Benzină 95: 2 – 2,10 euro/litru
  • Motorină: 1,85 – 1,97 euro/litru
  • GPL: 1 – 1,35 euro/litru

Convertit în lei, un litru de benzină ajunge la aproximativ 10 – 10,5 lei. Prețuri mari sunt în destinații precum Thassos, Halkidiki, Santorini sau Creta. Acolo, costurile logistice influențează tarifele de la pompă.

Prețuri în Bulgaria și Turcia

Dacă Grecia este foarte scumpă, în schimb, Bulgaria rămâne una dintre cele mai avantajoase țări pentru alimentare la pompă. Iar mulți români fac plinul aici, înainte de a trece granița în Grecia.

Diferențele de preț față de România sunt vizibile mai ales la benzină și GPL.

Prețurile medii în Bulgaria:

  • Benzină 95: 1,48 – 1,52 euro/litru
  • Motorină: 1,75 – 1,79 euro/litru
  • GPL: 0,55 – 0,82 euro/litru

Astfel, benzina costă aproximativ 7,5 lei/litru, iar GPL-ul poate coborî sub 3 lei/litru în anumite regiuni. Românii care își petrec vacanța de vară la Salonic, Kavala sau Halkidiki aleg să facă plinul la mașină în Bulgaria pentru a reduce costurile de drum.

Dar, marea surpriză o oferă Turcia. În 2026, aici sunt prețuri mai mici la carburanți comparativ cu Grecia și Bulgaria. Deși inflația rămâne ridicată, deprecierea lirei turcești face alimentarea avantajoasă pentru turiștii români.

Prețurile medii în Turcia:

  • Benzină: 57 – 64 lire turcești/litru
  • Motorină: 57 – 63 lire/litru
  • GPL: aproximativ 26 lire/litru

Raportat la moneda românească, benzina și motorina costă între 6 și 7 lei/litru. Atenție, însă: în marile orașe, cum ar fi Istanbul sau Ankara, dar și pe autostrăzi, prețurile pot varia de la o companie la alta!

Specialiștii recomandă șoferilor să își planifice alimentările înainte de intrarea în zonele turistice aglomerate. Acolo, prețurile pot crește considerabil în sezonul de vară.

