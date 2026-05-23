Viorel Cataramă: „Dacă România intră în junk, din disperarea forțelor politice se poate ajunge la confiscarea banilor din bănci pentru a putea acoperi pensiile și salariile”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorel Cataramă, om de afaceri român și membru PNL, a susținut că dacă România intră în junk, din disperarea, forțelor politice ar putea confisca banii cetățenilor din bănci. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Viorel Cataramă: „În disperare, pentru că atunci forțele politice își dau seama ce ce iese în România. Îți confiscă banii din bănci. Un al progresist celebru am PNL-ului neomarxist, Stolojan, a confiscat valuta în anii 91.”

Invitat la Marius Tucă Show, Viorel Cataramă a susținut că dacă România intră în junk, din disperarea, forțelor politice ar putea confisca banii cetățenilor din bănci. România, astfel, nu s-ar mai putea împrumuta și nu ar mai putea plăti pensiile și salariile, afirmă membrul PNL. Acesta spune că aceasta măsură a fost luată și în Cipru. Cataramă subliniază că un eveniment asemănător s-a întâmplat la noi în țară în 1991. El vorbește despre Theodor Stolojan, fost premier și fost membru PNL, care a luat această măsură.

„Să știți că a mai fost cineva. A mai fost Cipru, sigur e o insulă mică, dar știți că acolo li s-au confiscat banii cetățenilor. Adică în România, dacă ajungem acolo, ni se confiscă toți banii pe care îi avem în bănci, noi ca persoane fizice. Nu știți ce s-a întamplat prin lume? Prin Argentina, prin Cipru… În momentul în care intri în incapacitate, când nu mai ai bani… Să ne înțelegem, în momentul în care, spre exemplu, în august sau în septembrie, România intră în junk și nu se mai poate împrumuta, nu plătește pensii și salarii. În disperare, pentru că atunci forțele politice își dau seama ce iese în România. Îți confiscă banii din bănci. Un al progresist celebru al PNL-ului neomarxist, Stolojan, a confiscat valuta în anii 91. Mie nu au reușit să mi-o confiște și îți spun ce am făcut. Deci, eu aveam exporturi și trebuia să încasez valută. Că erau mărci germane, că erau dolari, nu conta, că euro nu era. În momentul în care am văzut că dacă aduc mia, mi-o confiscă. Am vorbit cu partenerii mei și le-am spus: Bă, nu îmi da banii. Cumpără-mi televizoare și vindeam televizoarele. Zice: Da, dar îți iau 5% comision. M-a costat 5% comision, dar nu i-am adus, nicio marcă germană în România.”, a declarat omul de afaceri.

