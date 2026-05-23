Viorel Cataramă: „Dacă România intră în junk, din disperarea forțelor politice se poate ajunge la confiscarea banilor din bănci pentru a putea acoperi pensiile și salariile”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorel Cataramă, om de afaceri român și membru PNL, a susținut că dacă România intră în junk, din disperarea, forțelor politice ar putea confisca banii cetățenilor din bănci. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Viorel Cataramă: „În disperare, pentru că atunci forțele politice își dau seama ce ce iese în România. Îți confiscă banii din bănci. Un al progresist celebru am PNL-ului neomarxist, Stolojan, a confiscat valuta în anii 91.”

Invitat la Marius Tucă Show, Viorel Cataramă a susținut că dacă România intră în junk, din disperarea, forțelor politice ar putea confisca banii cetățenilor din bănci. România, astfel, nu s-ar mai putea împrumuta și nu ar mai putea plăti pensiile și salariile, afirmă membrul PNL. Acesta spune că aceasta măsură a fost luată și în Cipru. Cataramă subliniază că un eveniment asemănător s-a întâmplat la noi în țară în 1991. El vorbește despre Theodor Stolojan, fost premier și fost membru PNL, care a luat această măsură.