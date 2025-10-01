Dan Dungaciu: „Războiul merge mai departe, Europa va fi slăbită, la fel și Rusia. Trump s-a retras din această poveste”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre retragerea Statelor Unite din conflictul din Ucraina, subliniind că Europa rămâne singură în gestionarea negocierilor și, eventual, a unui conflict militar. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Trump s-a retras din povestea asta, iar Europa rămâne singură”

Profesorul Dan Dungaciu a explicat că Statele Unite se retrag din negocierile și implicarea militară în Ucraina, lăsând Europa să gestioneze singură conflictul. Acesta semnalează, cu un ton sarcastic, poziția precaută a Americii într-un astfel de conflict, în care țările europene și Rusia și-ar epuiza resursele luptând între ele, în timp ce America rămâne departe de confruntare, exportând resursele necesare celor două tabere, în perpetuarea acestui conflict.