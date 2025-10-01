Dan Dungaciu: „Războiul merge mai departe, Europa va fi slăbită, la fel și Rusia. Trump s-a retras din această poveste”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre retragerea Statelor Unite din conflictul din Ucraina, subliniind că Europa rămâne singură în gestionarea negocierilor și, eventual, a unui conflict militar. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Profesorul Dan Dungaciu a explicat că Statele Unite se retrag din negocierile și implicarea militară în Ucraina, lăsând Europa să gestioneze singură conflictul. Acesta semnalează, cu un ton sarcastic, poziția precaută a Americii într-un astfel de conflict, în care țările europene și Rusia și-ar epuiza resursele luptând între ele, în timp ce America rămâne departe de confruntare, exportând resursele necesare celor două tabere, în perpetuarea acestui conflict.
„Trump a fost acolo, Pilat din Pont. De fapt, Trump a dat semnalul că s-a retras din povestea asta. Deci s-a închis bucla de la negocierile Biden-Rusia, războiul, invazia Rusiei. Europa nici nu conta în această poveste, s-a ajuns la faptul că Europa este principalul actor din acest război. Fără America, ea trebuie să-și asume și prezentul, și viitorul Ucrainei și relația cu Federația Rusă. Deci, Trump a zis: voi știți mai bine, eu i-am spus și în Biroul Oval președintelui Zelenski: „N-ai nicio carte în mână.” Acum zice: „Mergeți și luați toate teritoriile. Luați toate teritoriile, eu nu mă bag, nici nu vreau să fiu portretizat ca cel din cauza căruia Ucraina a pierdut. Deci, cumpărați, pentru că e și acolo un complex, complexul militar-industrial, care trebuie și el, într-un fel, sprijinit. Deci, dacă vreți să cumpărați, cumpărați. Noi avem la dispoziție, cumpărați tot. Până la urmă, ce pot să facă europenii ăștia rău acolo? Deci, războiul merge mai departe, bombardează infrastructura, rafinăriile Federației Ruse. Europa slăbește, rușii vor slăbi, dar le vindem noi. Energie avem, gaz avem, le vindem noi energie, dacă ei distrug. Deci, până la urmă, se descurcă între ei, treaba lor. Eu le-am spus că vreau să-i ajut, asta s-a putut.” Trump s-a retras din povestea asta și Europa rămâne singură.”