De ce are nevoie România pentru a reveni la democrație? George Simion: „Avem nevoie de un guvern legitim cu majoritate parlamentară consistentă”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion, liderul AUR, a vorbit despre demiterea lui Nicușor Dan și a explicat care sunt singurele căi prin care se poate continua cu un guvern legitim. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
George Simion spune că președintele Nicușor Dan trebuie îndepărtat cât mai repede din funcție. Cu toate acestea, admite faptul că AUR nu are în acest moment numărul necesar de voturi pentru a trece această propunere. În situația de față, liderul AUR propune trei variante viabile din punctul său de vedere.
„E nevoie de 155 de voturi pentru a supune, și o jumătate, adică 233, pentru ca această propunere să treacă. În afară de 12 parlamentari SOS, care în mod evident nu sunt suficienți, nu avem astăzi numărul necesar de semnături. Dar asta trebuie să se întâmple.”
Simion vorbește despre un guvern puternic, cu o majoritate stabilă, care să nu fie dat jos imediat după învestire. A doua variantă despre care vorbește acesta sunt alegerile anticipate. Iar ultima soluție, spune acesta, ar fi chiar suspendarea președintelui Nicușor Dan, în situația în care lucrurile se blochează complet.
„Există trei căi prin care merg lucrurile mai departe și, inevitabil, una din căi se va alege. Un guvern legitim care să beneficieze de o majoritate parlamentară consistentă. Adică să nu ne trezim că acest guvern, chiar dacă este ales luni, când va fi votul, peste două-trei săptămâni este dat jos. Alegeri anticipate, din punctul nostru de vedere, asta este soluția, soluția validă, soluția solidă. Un guvern rezultat din alegeri anticipate, adică voința exprimată a poporului român, ca acest guvern să aibă legitimitate. Sau, trei, suspendarea. Noi lucrăm pe toate cele trei variante la obținerea unor majorități în Parlament, în parlamentul ăsta ciuntit, așa cum este, cu forțele noastre. Cred că mulți români s-au lămurit, pentru că mă bănuiau pe mine și mă puneau unii și alții în buzunarele cuiva. Nu sunt nici șantajabil, nici în buzunarele cuiva. Eu sunt un om liber care am făcut această forță politică pentru a sluji poporul român și îmi doresc să ajungem la putere și să ieșim cât mai repede din această criză.”