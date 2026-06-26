Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » De ce are nevoie România pentru a reveni la democrație? George Simion: „Avem nevoie de un guvern legitim cu majoritate parlamentară consistentă”

De ce are nevoie România pentru a reveni la democrație? George Simion: „Avem nevoie de un guvern legitim cu majoritate parlamentară consistentă”

Malina Maria Fulga
De ce are nevoie România pentru a reveni la democrație? George Simion: „Avem nevoie de un guvern legitim cu majoritate parlamentară consistentă”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion, liderul AUR, a vorbit despre demiterea lui Nicușor Dan și a explicat care sunt singurele căi prin care se poate continua cu un guvern legitim. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

George Simion spune că președintele Nicușor Dan trebuie îndepărtat cât mai repede din funcție. Cu toate acestea, admite faptul că AUR nu are în acest moment numărul necesar de voturi pentru a trece această propunere. În situația de față, liderul AUR propune trei variante viabile din punctul său de vedere.

„E nevoie de 155 de voturi pentru a supune, și o jumătate, adică 233, pentru ca această propunere să treacă. În afară de 12 parlamentari SOS, care în mod evident nu sunt suficienți, nu avem astăzi numărul necesar de semnături. Dar asta trebuie să se întâmple.”

George Simion: „Există trei căi prin care merg lucrurile mai departe, inevitabil, una din căi se va alege”

Simion vorbește despre un guvern puternic, cu o majoritate stabilă, care să nu fie dat jos imediat după învestire. A doua variantă despre care vorbește acesta sunt alegerile anticipate. Iar ultima soluție, spune acesta, ar fi chiar suspendarea președintelui Nicușor Dan, în situația în care lucrurile se blochează complet.

„Există trei căi prin care merg lucrurile mai departe și, inevitabil, una din căi se va alege. Un guvern legitim care să beneficieze de o majoritate parlamentară consistentă. Adică să nu ne trezim că acest guvern, chiar dacă este ales luni, când va fi votul, peste două-trei săptămâni este dat jos. Alegeri anticipate, din punctul nostru de vedere, asta este soluția, soluția validă, soluția solidă. Un guvern rezultat din alegeri anticipate, adică voința exprimată a poporului român, ca acest guvern să aibă legitimitate. Sau, trei, suspendarea. Noi lucrăm pe toate cele trei variante la obținerea unor majorități în Parlament, în parlamentul ăsta ciuntit, așa cum este, cu forțele noastre. Cred că mulți români s-au lămurit, pentru că mă bănuiau pe mine și mă puneau unii și alții în buzunarele cuiva. Nu sunt nici șantajabil, nici în buzunarele cuiva. Eu sunt un om liber care am făcut această forță politică pentru a sluji poporul român și îmi doresc să ajungem la putere și să ieșim cât mai repede din această criză.”

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

Cum a ajuns Damian Drăghici un artist internațional? „Am fugit în Grecia, am cerșit, am cântat la pian și la tobe. Toate experiențele m-au modelat”
07:30
Cum a ajuns Damian Drăghici un artist internațional? „Am fugit în Grecia, am cerșit, am cântat la pian și la tobe. Toate experiențele m-au modelat”
Damian Drăghici: „Am crezut mereu că doar munca și perfecționismul te ajută să ajungi sus, dar universul răsplătește riscul și curajul”
07:00
Damian Drăghici: „Am crezut mereu că doar munca și perfecționismul te ajută să ajungi sus, dar universul răsplătește riscul și curajul”
George Simion critică improvizațiile lui Nicușor Dan: „A pornit această criză dintr-un război cu Ilie Bolojan pentru alegerile din 2030″
06:30
George Simion critică improvizațiile lui Nicușor Dan: „A pornit această criză dintr-un război cu Ilie Bolojan pentru alegerile din 2030″
Cum iubește Rodica Mandache? „Nu am sentimente avortate. Dacă iubesc pe cineva, iubesc total cu boli și necazuri”
06:00
Cum iubește Rodica Mandache? „Nu am sentimente avortate. Dacă iubesc pe cineva, iubesc total cu boli și necazuri”
ACTUALITATE Guvernul Bolojan, demis, dar mai puternic. Ion Cristoiu: „Miniștri USR au câte 2 ministere. Ei pârjolesc țara”
23:00
Guvernul Bolojan, demis, dar mai puternic. Ion Cristoiu: „Miniștri USR au câte 2 ministere. Ei pârjolesc țara”
ACTUALITATE Nicușor Dan, condiții neconstituționale. Ion Cristoiu: „A pus partidele să facă alianță pro-occidentală și să vină cu majoritatea parlamentară”
22:30
Nicușor Dan, condiții neconstituționale. Ion Cristoiu: „A pus partidele să facă alianță pro-occidentală și să vină cu majoritatea parlamentară”
Mediafax
Trei suroti au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Digi24
EXCLUSIV Mircea Cărtărescu, în mijlocul unei controverse după o poză editată cu AI de la întâlnirea sa cu papa. Reacția scriitorului
Cancan.ro
Surpriză de proporții! Câte zile de caniculă anunță meteorologii Accuweather pentru luna iulie, în România
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Adevarul
Mai e AUR partid extremist? Marea schimbare din haosul politic
Mediafax
ÎNTÂLNIRE SURPRIZĂ între Nicușor Dan și unul dintre cei mai mari contestatari ai lui Bolojan
Click
Mirabela Dauer, mărturisiri dureroase despre fiul ei pe care nu l-a mai văzut de peste două decenii: „Nu mi-a zis mamă niciodată”
Digi24
VIDEO Nicușor Dan: „20 de ani m-am luptat cu sistemul. Nu poți să te lupți cu sistemul, când ești șeful lui”
Cancan.ro
Magicianul Daniel a fost dat dispărut pe 14 iunie 2026. După 10 zile, l-au găsit MORT 😲
Ce se întâmplă doctore
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe fani
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
Descopera.ro
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
O statuetă de patrimoniu din Germania, găsită în locuința unui bărbat din România
NEWS ALERT Noi atacuri cu drone în apropiere de Dunăre. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-Alert la 4 dimineața
07:41
Noi atacuri cu drone în apropiere de Dunăre. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-Alert la 4 dimineața
FLASH NEWS Dezastru în Venezuela, după seismele de 7,5 și 7,2. Bilanțul urcă la 235 de morți, peste 4.300 de răniți și peste 250 de clădiri prăbușite
07:40
Dezastru în Venezuela, după seismele de 7,5 și 7,2. Bilanțul urcă la 235 de morți, peste 4.300 de răniți și peste 250 de clădiri prăbușite
ACTUALITATE 26 Iunie, calendarul zilei: Paolo Maldini împlinește 58 de ani, Ariana Grande 33. România este în doliu național, după accidentul din Muntenegru
07:15
26 Iunie, calendarul zilei: Paolo Maldini împlinește 58 de ani, Ariana Grande 33. România este în doliu național, după accidentul din Muntenegru
ANALIZĂ Datoria publică a României a depășit-o pe cea a Ucrainei, țară aflată de 4 ani în război. Țara noastră va atinge 90% din PIB ca grad de îndatorare publică în 2036, avertizează Comisia Europeană
06:00
Datoria publică a României a depășit-o pe cea a Ucrainei, țară aflată de 4 ani în război. Țara noastră va atinge 90% din PIB ca grad de îndatorare publică în 2036, avertizează Comisia Europeană

Cele mai noi

Trimite acest link pe