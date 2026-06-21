Folk versus rock. Nicu Alifantis: „În 1979 am scos «După melci». M-am ambiționat să scot și eu un album, văzând că trupele rock sunt pe val”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, muzicianul Nicu Alifantis a rememorat perioada în care a creat unul dintre cele mai cunoscute albume ale sale, „După melci”. Artistul a povestit cum competiția artistică din anii ’70 l-a motivat să experimenteze și să caute noi direcții muzicale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Discuția a pornit de la impresia pe care albumul „După melci” i-a lăsat-o lui Marius Tucă încă de la prima audiție.

Nicu Alifantis: „Competiția era o competiție reală, artistică între noi toți”

Artistul și-a amintit că albumul a apărut într-o perioadă extrem de productivă pentru muzica românească.

„Era o perioadă extrem de prolifică. «După melci» a apărut în 1979.”, spune Nicu Alifantis.

El a explicat că în aceeași perioadă apăreau și alte proiecte importante, care îi stimulau pe muzicieni să evolueze și să își depășească limitele.

„Grecul din mine s-a ambiționat. Competiția era o competiție reală, artistică între noi toți.”, afirmă artistul.

Alifantis recunoaște că apariția unor albume importante l-a determinat să lucreze și mai intens la propriile proiecte.

„Pe mine m-a zgândărit foarte tare că a apărut «Zalmoxe». Și atunci am pus osul la treabă.”, povestește acesta.

Cum a apărut «După melci»

Întrebat cum a apărut conceptul albumului, Nicu Alifantis a vorbit despre rolul esențial pe care l-a avut Dinu Manolache.

„Știi cui îi datorez? Unui om absolut extraordinar, din păcate ne-a părăsit de foarte tânăr, Dinu Manolache.”, spune artistul.

Cei doi s-au cunoscut și au legat rapid o prietenie.

„Ne-am întâlnit, am început să vorbim, ne-am plăcut reciproc.”, își amintește Alifantis.

Potrivit muzicianului, Manolache a fost cel care i-a adus textul ce avea să stea la baza proiectului.