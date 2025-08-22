Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 22 august, de la ora 20.00

Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Victor Ponta, Ion Cristoiu, prof. Adrian Severin și prof. Dan Dungaciu.

Liderii lumii se află în căutarea păcii. Vladimir Putin este primit de către președintele Donald Trump în Alaska și declanșează lungul proces de negociere de pace. Președintele Zelenski este primit în Biroul Oval pentru a începe procesul de negociere a unor garanții de securitate în încercarea marilor puteri de a opri crimele războiului. Europenii se aliniază în spatele lui Zelenski, dar trebuie să treacă de la vorbe la fapte și să găsească echilibrul între asigurarea securității ucrainene și bugetele tot mai ridicate pe care le au de suportat ceea ce ar putea declanșa proteste masive în propriile țări. Într-un context mondial tot mai complicat în care se prefigurează multipolaritatea lumii, invitații lui Marius Tucă încearcă să găsească răspunsuri la cele mai mari provocări.