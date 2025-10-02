Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Cauzele pentru care partidele TRADIȚIONALE au fost înfrânte încă există”

Malina Maria Fulga
02 oct. 2025, 22:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre modul în care, de-a lungul istoriei, regimurile politice s-au prăbușit având la mijloc o cauză comună. Acesta susține că partidele politice refuză să recunoască adevăratele cauze ale problemelor, concentrându-se pe factori externi, un fenomen remarcat și în cazul partidelor politice din România de azi. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Regimurile se prăbușesc atunci când nu identifică adevărata cauză a problemelor”

Ion Cristoiu vorbește despre un tipar istoric prezent încă din perioada regimurilor monarhice și a dictaturilor, care, susține el, se menține până în ziua de astăzi. În opinia sa, aceste sisteme, în contextul crizelor majore, aleg să dea vina pe factori externi în loc să abordeze problemele de fond din interiorul formațiunii. Cristoiu observă același fenomen și în cazul partidelor contemporane, precum partidele tradiționale PSD și PNL.

„Regimurile se prăbușesc în momentul în care ele nu identifică adevărata cauză a problemelor. Nicolae al Doilea s-a prăbușit în problema cu țarismul pentru că era convins că sunt forțele evreiești și masoneria. Era el de vină. Nicolae Ceaușescu spunea în 1989 că sunt de vină americanii, rușii, dar de fapt era de vină regimul. Deci, cea mai mare problemă a oricărei democrații, dictaturi, este să identifici fenomenul.”

Ion Cristoiu: „Un tip absolut necunoscut și o tipă mai puțin cunoscută, membră USR, a bătut partidele tradiționale”

Referindu-se la alegerile prezidențiale din 2024, jurnalistul subliniază cazul surprinzător al unui candidat necunoscut publicului larg, fără un trecut politic puternic, Călin Georgescu, care a reușit să se claseze pe primul loc în primul tur al alegerilor. Ion Cristoiu atrage atenția asupra faptului că partidele învinse au vorbit despre forțe externe care ar fi intervenit în procesul electoral, fără să discute despre problemele interne care au dus la pierderea credibilității lor în fața electoratului.

„În decembrie 2024 am avut un fenomen. La rece. Un tip absolut necunoscut și o tipă mai puțin cunoscută, membră a unui USR, a bătut partidele tradiționale. Dacă ăștia de la servicii ar fi serioși, fac o anchetă să vedem de ce. Pentru că vom vedea că niște cauze care au rămas aceleași. Au funcționat, în primul rând, disprețul față de partidele tradiționale. De-aia noi îl punem mereu numai pe Călin. Dar Lasconi, care l-a bătut pe Ciolacu? Două partide cu bani investiți au pierdut. Eu aș adăuga în fenomen numai pe Călin Georgescu. Pentru că, culmea, este aparent un independent. Nu, pentru că și Lasconi a funcționat ca independentă. Nu era reprezentanta unui partid mare. Deci, partidele tradiționale s-au compromis și pentru faptul că au fost în concubinaj atâția ani și că s-au certat între ele și că au fost campaniile greoaie.”

