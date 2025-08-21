Ion Cristoiu: „Nimeni din AMERICA nu ar fi sprijinit o Ucraină care atacă”

În ediția din 21 august 2025 a emisiunii moderată de jurnalistul Marius Tucă, Ion Cristoiu a oferit câteva reflecții importante despre situația politico-militară actuală. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Potrivit lui Ion Cristoiu, Ucraina a trebuit să joace rolul de victimă în fața unei Rusii agresive, pentru a justifica sprijinul occidental, mai ales cel american. Dacă Ucraina ar fi atacat prima, nimeni în SUA n-ar fi sprijinit-o, susține jurnalistul.

„Nimeni nu sprijinea în America o Ucraină care atacă” , spune Ion Cristoiu.

Un punct important al intervenției sale a fost comentariul privind întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ion Cristoiu consideră că această întâlnire ar putea avea efecte, inclusiv în zona Orientului Mijlociu, și că este o chestiune de urmărit în continuare.

Marius Tucă: „Cu ce rămânem după această întâlnire? ” Ion Cristoiu: „Cu o modificare uriașă în Orientul Mijlociu.”

În concluzie, Ion Cristoiu a subliniat necesitatea de a fi realist în fața conflictului dintre Ucraina și Rusia și de a înțelege complexitatea situației.