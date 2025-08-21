Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Nimeni din AMERICA nu ar fi sprijinit o Ucraină care atacă”

Ion Cristoiu: „Nimeni din AMERICA nu ar fi sprijinit o Ucraină care atacă”

Serdaru Mihaela
21 aug. 2025, 23:30, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Nimeni din AMERICA nu ar fi sprijinit o Ucraină care atacă

În ediția din 21 august 2025 a emisiunii moderată de jurnalistul Marius Tucă, Ion Cristoiu a oferit câteva reflecții importante despre situația politico-militară actuală. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Potrivit lui Ion Cristoiu, Ucraina a trebuit să joace rolul de victimă în fața unei Rusii agresive, pentru a justifica sprijinul occidental, mai ales cel american. Dacă Ucraina ar fi atacat prima, nimeni în SUA n-ar fi sprijinit-o, susține jurnalistul.

„Nimeni nu sprijinea în America o Ucraină care atacă” , spune Ion Cristoiu.

Un punct important al intervenției sale a fost comentariul privind întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ion Cristoiu consideră că această întâlnire ar putea avea efecte, inclusiv în zona Orientului Mijlociu, și că este o chestiune de urmărit în continuare.

Marius Tucă: „Cu ce rămânem după această întâlnire? ”

Ion Cristoiu: „Cu o modificare uriașă în Orientul Mijlociu.”

În concluzie, Ion Cristoiu a subliniat necesitatea de a fi realist în fața conflictului dintre Ucraina și Rusia și de a înțelege complexitatea situației.

Mediafax
Rezerviștii din București și Ilfov au primit 'ordine de chemare'. Explicațiile MApN
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Ce spune Ilie Bolojan despre posibila sa demisie. Declarații neașteptate
Click
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Antena 3
Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
O femeie din Craiova a fost ucisă cu sânge rece de propriul soț! Acesta a înjunghiat-o în fața fiicei lor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Vizita medicală pentru permis auto dacă ai peste 70 de ani. Care este intervalul și ce trebuie să faci
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Un prieten dezvăluie totul: Ne-a turnat. Nu era cu toate țiglele pe casă
Evz.ro
Legenda străjerului magic din Țara Lăpușului, locul de aur al României
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
HOROSCOP 22 august 2025. O zodie este pusă la grea încercare! O așteaptă pierderi financiare și trădări. Primește lovitura de care se temea cel mai mult!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
Cercetătorii au creat cea mai sintetică formă de viață de pe Pământ
HOROSCOP Cele 5 ZODII care acum au unele probleme financiare, dar astrele le-au pregătit deja altceva. Acești nativi sunt născuți să fie bogați
23:31
Cele 5 ZODII care acum au unele probleme financiare, dar astrele le-au pregătit deja altceva. Acești nativi sunt născuți să fie bogați
EDUCAȚIE Daniel David: Măsurile nu sunt de reformă, sunt măsuri de criză/ Impactul real este că nu mai avem nevoie de cele două miliarde de lei
23:18
Daniel David: Măsurile nu sunt de reformă, sunt măsuri de criză/ Impactul real este că nu mai avem nevoie de cele două miliarde de lei
FINANCIAR Impozitele pentru locuinţe vor MAJORATE în funcţie de oraş şi zonă, din 2026. Care vor fi diferențele
23:16
Impozitele pentru locuinţe vor MAJORATE în funcţie de oraş şi zonă, din 2026. Care vor fi diferențele
FINANCIAR Ministerul Energiei a anunțat cum vrea să REDUCĂ facturile cu 25%. Ce rol va avea intervalul orar de consum
23:00
Ministerul Energiei a anunțat cum vrea să REDUCĂ facturile cu 25%. Ce rol va avea intervalul orar de consum
BIOLOGIE Motivul pentru care PISICILE nu pot trăi fără carne animală și sunt mai pretențioase la mâncare spre deosebire de câini
22:40
Motivul pentru care PISICILE nu pot trăi fără carne animală și sunt mai pretențioase la mâncare spre deosebire de câini
POLITICĂ Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj, a anunțat că vrea să protesteze față de el și a spus și motivele. „MITING împotriva propriei persoane”
22:00
Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj, a anunțat că vrea să protesteze față de el și a spus și motivele. „MITING împotriva propriei persoane”