Ion Cristoiu: „Nu există o mișcare de PARTIZANI ucraineni în teritoriile cucerite de ruși”

Ion Cristoiu în emisiunea lui Marius Tucă din 14 august 2025 face o analiză critică referitoare la propaganda Rusiei în contextul războiului din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu remarcă faptul că propaganda rusă a afirmat inițial că intervenția militară a Rusiei în Ucraina a fost un eșec major, din cauza faptului că armata rusă nu a reușit să ajungă la Kiev și a fost prezentată ca fiind slabă și incompetenta.

Cristoiu subliniază că realitatea pe teren s-a dovedit diferită, în special după evenimentele de la Mariupol, când Rusia a ocupat aproximativ 20% din teritorul Ucrainei. Spre deosebire de alte conflicte istorice, Rusia nu doar a cucerit teritoriile militar, ci le-a și anexat.

„Rușii au anexat și consideră acel teritoriu al lor și nu numai atât, l-au anexat și îl face parte din Rusia. Au aplicat ceea ce ei știu dintotdeauna, adică au rusificat” , spune publicistul Ion Cristoiu.

Cristoiu mai atrage atenția că în aceste teritorii ocupate nu există mișcări semnificative de partizani ucraineni, ceea ce arată o integrare forțată sau o acceptare sub constrângere a noii administrații ruse în acele zone. În concluzie, acesta avertizează asupra gravității situației reale, după ce propaganda inițială a fost demontată de evoluțiile ulterioare ale conflictului, evidențiind că anexarea teritoriilor ocupate și politica de rusificare reprezintă o strategie clară a Rusiei.