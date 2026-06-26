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Ion Cristoiu: „O majoritate cu AUR e un rău mai mic inclusiv pentru Bruxelles decât o țară lăsată în paragină”

Serdaru Mihaela
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În emisiunea lui Marius Tucă, Ion Cristoiu vorbește despre situația politică din România și despre relația cu Uniunea Europeană. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Cristoiu afirmă că acest „cordon sanitar” este o decizie politică venită din afara României. Potrivit scriitorului, unele decizii ar fi influențate de la nivel european și de la Bruxelles.

Poziția față de AUR

Cristoiu comentează despre Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). El spune că există discuții, dacă acest partid este sau nu „pro-occidental”

„Mie să-mi spună, domnul Nicușor Dan: de ce AUR nu e pro-occidental? A hotărât la instanță, a hotărât Dumnezeu, a hotărât Sfântul Petru, a hotărât el. El e un om” , spune Ion Cristoiu

Despre guvernare și criză politică

Ion Cristoiu vorbește despre dificultatea formării unui guvern stabil. El spune că o guvernare blocată poate afecta țara mai mult decât includerea unor partide controversate.

„Ce se întâmplă cu o țară care nu e guvernată, care de două luni are un guvern demis, în care nu se rezolvă nimic, este un rău mult mai mic chiar la Bruxelles decât dacă ar participa AUR. Nu înțeleg, dar pentru asta, ei și Grindeanu trebuie să se ducă la Bruxelles” , conchide Ion Cristoiu. 

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