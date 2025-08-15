Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Principalul candidat a fost SCOS din alegeri fără ca americanii să reacționeze”

Andrei Rosz
15 aug. 2025, 10:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre raportul Departamentului de Stat privind anularea alegerilor din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Dacă eu aș fi tânăr, nu m-aș însura cu Oana Țoiu în veci

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre Oana Țoiu. În stil ironic, acesta a susținut că nu s-ar căsători cu Oana Țoiu pentru că vorbește mult și nu la subiect. Acesta a spus că Ministrul de Externe, întrebată fiind de o îmbrățișare, ar vorbi o jumătate de oră pe lângă. La fel cum, spune analistul, a făcut și când a fost întrebată de participarea României la discuțiile internaționale.

„Dacă eu aș fi tânăr, nu m-aș însura cu Oana Țoiu în veci. Deci omul o întreabă, ce-i cu viza. Ea vorbește vreo jumătate de oră din care eu n-am înțeles nimic. Tu îi zici așa, ești însurat, și o întrebi dacă poți să o iei în brațe. Ea vorbește jumătate de oră și ți-a trecut și îmbrățișarea. În viață, ești dotat sau nu ești dotat. La fotbal, poată să vină unu care e cioban și bagă gol. Am spus că în materie de femei, cel puțin din punctul meu de vedere, când era mai tânăr, există o chestie cumplită, ai sau n-ai pe vino-ncoace. Poți să faci orice, poți să fii deșteaptă, poți să fii premieră. Și-am dat un exemplu care e necruțător. Dacă ești femeie și ții cont și vezi că nu întorc capul după tine…”, a susținut analistul.

Cristoiu: „A intervenit Departamentul de Stat când a fost eliminat Călin Georgescu?

În continuarea discursului, acesta a vorbit despre raportul Departamentului de Stat privind și anularea alegerilor din România. Revoltat, jurnalistul se întreabă retoric unde a fost Departamentul de Stat când Călin Georgescu a fost interzis la alegeri. Cristoiu spune că nu anularea alegerilor i se pare un lucru revoltător. Căci dacă doar s-ar fi anulat și s-ar fi reluat, nu ar fi fost o problemă atât de mare. Ceea ce i se pare nepermis este interzicerea lui Călin Georgescu. Mai mult, spune acesta, i se pare revoltător că SUA nu a intervenit la acel moment.

„A intervenit Departamentul de Stat când a fost eliminat Călin Georgescu? În România nu anularea alegerilor mă interesează. Mă interesează că principalul candidat, pe care eu nu știu, poate că-l votam sau nu, care avea șanse să câștige, a fost scos la masa verde fără ca americanii să zic nimic. Nu mă interesează. Anularea alegerilor este o crimă mai mică decât acel… Pentru că a anulat alegerile, până la urmă le-am dat posibilitatea s-o ia de la capăt. Dar nu numai că le-au anulat, ci în momentul în care au văzut că unul dintre candidați are putere, întâmplător Călin Georgescu, l-au scos la masa verde. Au anulat alegerile să apară Nicușor Dan în cursă. Dar au constatat că perioada aia era prea scurtă ca să-l compromită pe Călin Georgescu.  ”, a explicat jurnalistul.

