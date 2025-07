Ion Cristoiu: „Principalul RESPONSABIL pentru criză este Nicușor Dan”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre responsabilitatea lui Nicușor Dan în criza actuală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a vorbit despre responsabilitatea lui Nicușor Dan. Acesta susține că în România este o criză și că responsabilul principal este Nicușor. Jurnalistul susține că Președintele Dan nu are nicio manetă, deci nu conduce România. Întrebat cine conduce, totuși, țara, Cristoiu a răspuns ironic că Ioana Ene Dogioiu. Acesta a făcut și un salt în timp, în perioada anului 2005. Jurnalistul a comparat primele două luni de mandat ale lui Băsescu, cu cele ale lui Dan. Tot sub ironie, acesta a întrebat retoric dacă Dan seamănă cu Băsescu. După acest moment, Cristoiu și-a reamintit de pozele cu Dan din deplasarea în Austria. Ca o revelație, acesta a realizat că în 30 de ani de căsnicie nu a făcut trei lucruri esențiale. Nu a încheiat rochia soției, nu a purtat papion și nu a dus-o pe aceasta la Operă. În încheiere, Cristoiu a povestit un episod de la moartea Papei. Acesta vrea ca președintele țării că aibă avion privat pe care să scrie România.

„Este o criză la care principalul responsabil este Nicușor Dan, că se vede că n-are nicio manetă. Habar n-am cine conduce România. Ioana Ene Dogioiu, poate o conduce. Suntem la 2 luni de la alegeri. Deci suntem în februarie 2005. Îl vedeți dumneavoastră pe Băsescu? În 30 de ani de căsnicie niciodată nu am făcut cu soția chestia asta. Nu i-am încheiat rochia. V-am făcut o dezvăluire tristă. Mirabela Grădinaru parcă e contesă. Am făcut o dezvăluire catastrofală. Sunt căsătorit de 30 de ani, da? Nu mi-am dus soția niciodată la operă, cu papion. Nu mi-am pus papion și nici nu am încheiat-o la rochie. Nici ea nu m-a încheiat la papion. Efectul dorit este că și președintele e om. Mai țineți minte că încă de anul trecut, din primul tur, erau toți bolnavi că și președintele este om. M-am plictisit! Merg cu low cost, că și președintele e om. Când a murit Papa, știți că au venit ăia cu avioanele. Italienii dădeau cine cu ce vine. A venit Trump cu avioanele, mamă, mamă. A venit și unul din Mozambic cu o tărtăreață… Așa și ai noștri. Cum să te duci, mă, cu lowcost? Tu ești Președintele României. Eu vreau să fie avion prezidențial, să scrie acolo România.”, a explicat jurnalistul.