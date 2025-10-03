Ion Cristoiu: „Singura acuzație a implicării Rusiei în alegeri este că anumite firme i-au făcut publicitate lui Georgescu”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a criticat acuzațiile privind implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din România, susținând că dovezile oferite de către autorități nu ar fi suficient de concludente. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Ion Cristoiu susține că dovezile prezentate de autorități privind implicarea Rusiei în alegerile din România nu ar fi suficiente pentru a justifica anularea acestora. Acesta afirmă că sumele vehiculate ca fiind investite de firme de publicitate rusești pe TikTok, în timpul campaniei electorale, sunt nesemnificative în raport cu cele două milioane de voturi obținute de candidatul Călin Georgescu.
Cristoiu face o paralelă și cu situația alegerilor din Republica Moldova, afirmând că acolo s-au invocat motive externe fără a exista dovezi clare privind implicarea Rusiei. În opinia sa, creșterea notorietății lui Georgescu a fost efectul discuțiilor masive apărute la televiziunile de profil, care l-au propulsat, fiind un candidat cu mari șanse în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.
„Este de la un cap până la altul o absurditate, lăudată și de unul, Sorin Grindeanu. Pentru că, așa cum spune omul ăsta, chiar și acest așa-zis raport, că trebuie să discutăm că nu e un raport, are următorul fir roșu. Niște firme de publicitate din Rusia, despre care nu ne spune că ar fi vorba de servicii. Prima observație, din faptul că au IP-ul în Rusia nu înseamnă că sunt din Rusia. Au făcut publicitate electorală, după părerea mea, de câteva mii de dolari, unui candidat. Urmare a acestei publicități, a unei acțiuni pe TikTok, românii au ales un necunoscut cu 2 milioane de voturi. Deci măcar dincolo, la Maia Sandu, au avut mai multă fantezie, fiind aproape de Rusia, mai de proză rusă, că au cumpărat voturi. Să zicem că acele 2 milioane s-au tâmpit. Ei s-au tâmpit atât de tare, uitându-se numai la TikTok, încât l-au votat. După primul tur, până la anularea legilor, a început pe televiziunile lor o campanie împotriva lui Călin Georgescu. Să zicem că el era necunoscut. Acum au venit peste TikTok, Gâdea, Tudor, toate televiziunile. Și era să câștige turul 2.”