Ion Cristoiu: „Singura acuzație a implicării Rusiei în alegeri este că anumite firme i-au făcut publicitate lui Georgescu”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a criticat acuzațiile privind implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din România, susținând că dovezile oferite de către autorități nu ar fi suficient de concludente. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu susține că dovezile prezentate de autorități privind implicarea Rusiei în alegerile din România nu ar fi suficiente pentru a justifica anularea acestora. Acesta afirmă că sumele vehiculate ca fiind investite de firme de publicitate rusești pe TikTok, în timpul campaniei electorale, sunt nesemnificative în raport cu cele două milioane de voturi obținute de candidatul Călin Georgescu.

Cristoiu face o paralelă și cu situația alegerilor din Republica Moldova, afirmând că acolo s-au invocat motive externe fără a exista dovezi clare privind implicarea Rusiei. În opinia sa, creșterea notorietății lui Georgescu a fost efectul discuțiilor masive apărute la televiziunile de profil, care l-au propulsat, fiind un candidat cu mari șanse în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.