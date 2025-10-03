Ion Cristoiu: „SLUGĂRNICIA față de Uniunea Europeană a politicienilor români explică votul lui Călin Georgescu”

Ion Cristoiu, în emisiunea moderată de Marius Tucă pe 2 octombrie 2025, a explicat votul lui Călin Georgescu ca fiind o reacție împotriva slugărniciei îndelungate a politicienilor români față de Uniunea Europeană. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu a subliniat că după 35 de ani, românii și-au exprimat dorința de demnitate, iar tema aceasta a fost centrală în discursul lui Călin Georgescu.

„De fapt, primul lucru care explică votul lui Călin Georgescu și trebuia urgent corectat este slugărnicia de până atunci a tuturor politicienilor români și așa cum arata Călin Georgescu, după 35 de ani, românii au zis, stai puțin, tot slugi suntem și el a venit cu tema demnității” , spune Ion Cristoiu

Publicistul Cristoiu a mai remarcat rolul diasporei, compusă în mare parte din profesori și ingineri, care inițial erau mulțumiți de situația lor, dar care, trăind în străinătate, au realizat că nici ei nu sunt favorizați în mod real și au pierdut locuri în favoarea altor muncitori

„Diaspora românească este alcătuită din profesori, ingineri, care un timp au fost încântați, satisfăcuți că îi spală pe italieni, ei fiind ingineri. Încetul cu încetul, trăind acolo, și-au dat seama că nu e bine și că de fapt ei sunt ingineri și nu îngrijitori” , conchide Ion Cristoiu

În concluzie, Cristoiu a pus accent pe identificarea cauzelor reale ale votului și pe necesitatea ca sistemul politic să le înțeleagă, altfel țara riscă să rămână captivă în aceleași probleme.