Ion Cristoiu: „Trump s-a întors din Alaska cu o mare VICTORIE”

Andrei Rosz
18 aug. 2025, 23:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre întâlnirea dintre Trump și Putin din AlaskaUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Zelenski nu va face pace nici dincolo de mormânt

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre victoria lui Trump din Alaska. Acesta a reușit să schimbe discursul, în perspectiva jurnalistului, de la armistițiu spre tratat de pace. În aceeași logică, analistul spune că Trump l-a convins pe Putin să accepte admiterea Ucrainei în NATO. Garanțiile de securitate, spune Cristoiu, sunt un alt fel de acceptare în NATO. Aceste garanții de securitate sunt foarte importante, spune acesta. Zelenski, pe care îl cataloghează drept un șmecher, nu acceptă pacea nici în mormânt, spune Cristoiu. Jurnalistul vorbește și despre liderii europeni. Acesta spune că nici aceștia nu au vreun interes în ceea ce privește pacea. Zelenski, susține analistul, a tot vorbit de garanții de securitate știind că este un subiect ce nu poate fi tolerat de Rusia.

„Aceste garanții de securitate sunt foarte importante, apropo de ce spunea și domnul Ponta. Pentru că șmecherul de Zelenski nu va face pace nici dincolo de mormânt. Eu nu cred în pacea de acum, nu are niciun interes. Putem discuta, dar nu au interes nici liderii europeni. Zelenski a pus mereu ideea unor garanții de securitate, admiterea în NATO sau garanțiile de securitate, știind că Rusia nu va accepta. Rusia oricum a declanșat această invazie tocmai în ideea că ea nu are garanții de securitate în momentul în care avansează NATO către est. Donald Trump s-a întors din Alaska cu o mare victorie. L-a convins pe Vladimir Putin, așa se și explică schimbarea asta, ca să accepte un fel de admitere NATO. Între noi fie vorba, nu se mai numește admitere în NATO, ci se numesc garanții de securitate.”, a explicat jurnalistul.

