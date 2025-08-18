Ion Cristoiu: „Trump s-a întors din Alaska cu o mare VICTORIE”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Zelenski nu va face pace nici dincolo de mormânt”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre victoria lui Trump din Alaska. Acesta a reușit să schimbe discursul, în perspectiva jurnalistului, de la armistițiu spre tratat de pace. În aceeași logică, analistul spune că Trump l-a convins pe Putin să accepte admiterea Ucrainei în NATO. Garanțiile de securitate, spune Cristoiu, sunt un alt fel de acceptare în NATO. Aceste garanții de securitate sunt foarte importante, spune acesta. Zelenski, pe care îl cataloghează drept un șmecher, nu acceptă pacea nici în mormânt, spune Cristoiu. Jurnalistul vorbește și despre liderii europeni. Acesta spune că nici aceștia nu au vreun interes în ceea ce privește pacea. Zelenski, susține analistul, a tot vorbit de garanții de securitate știind că este un subiect ce nu poate fi tolerat de Rusia.