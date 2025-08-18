Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu: „Problema tratatului de pace nu sunt teritoriile, ci sunt garanțiile de securitate.”

Andrei Rosz
18 aug. 2025, 20:30, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre problema occidentului cu un posibil tratat de pace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Ion Cristoiu: „În locul întâlnirii s-a ajuns la o vizită oficială a lui Putin în Alaska.

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a vorbit despre schimbarea discursului lui Trump în raport cu Putin. Cu doar câteva luni în urmă se discuta despre penalizarea Rusiei și a țărilor care cumpără petrol de la Putin. După sfătuiri, spune jurnalistul, Trump a renunțat la aceste sancțiuni din motive economice și de impact. Atunci a fost trimis Steve Witkoff la Moscova pentru a discuta posibile rezolvări. S-a programat o întâlnire între Trump și Putin pe teren neutru, în Arabia Saudită, susține Cristoiu. Această întâlnire s-a transformat într-o vizită oficială a lui Putin în Alaska. Schimbarea discursului lui Trump a avut loc după această vizită oficială. Acesta mersese la masa discuțiilor cu ideea unui armistițiu, idee ce a fost rapid schimbată de Putin. Cei doi președinți au convenit la un tratat de pace. Acesta a fost momentul care a șocat liderii europeni, care susțineau un armistițiu. Cristoiu susține că Occidentul vrea armistițiu pentru că un tratat de pace nu le garantează securitatea. Putin ar putea reîncepe focul la 6 luni distanță.

„Donald Trump avertiza că dacă rușii nu opresc focul, nu fac armistițiu, atunci el trece la niște sancțiuni care spuneau în felul următor… Țările care cumpără petrol de la ruși vor beneficia, cu ghilimele, de taxe de 100% la toate produsele. Da, numai că erau două mari țări care erau, China și India. Cumpărau și cumpără petrol de la ruși, nu că îi plac de ruși, ci că este ieftin. Consilierii i-au zis că dacă pune taxe pe toate produsele indiene și chinezești de 100% pe ruși, să nu credeți acuma că ruși rămân fără petrol și să se închid. Și în plus veți face ca prețul energiei să depășească pragul. Atunci a renunțat. L-a trimis pe Witkoff la Moscova și a zis domnule, nu se mai pune problema ultimatumului. Și pe data de șase s-a anunțat o întâlnire. În prima fază era o întâlnire cu Putin, neutră, în Arabia Saudită. E foarte important această precizare. În locul întâlnirii s-a ajuns la o vizită oficială a lui Putin în Alaska. El a venit de acolo cu o schimbare uriașă. Donald Trump a zis așa, în urma discuțiilor a zis că s-a ajuns la un acord, dar nu e acord, că nu e încă semnat și așa că nu mai facem armistițiu. Deci de-aia sunt toți uluiți. Trump s-a dus să îi impună lui Putin un armistițiu. Deci nu le mai punem rușilor încetarea focului, pentru că armistițiul e o prostie, ci facem direct tratative de pace. Marea problemă la acest tratat de pace, pentru Ucraina și pentru Europa, nu sunt teritoriile, ci sunt garanțiile de securitate. Facem tratat de pace, dar de unde știu eu că nebunul de Putin, în șase luni, nu o ia de la capăt? S-a creat acel pericol rusesc. Ăsta este sensul discuției de șa Washington. Trump nu negociază nimic la Washington. Îi transmite lui Zelenski că el a fost de acord, la fel și Putin. Discursul lui Putin a fost foarte interesant. Spunea pentru prima dată că ei sunt de acord cu garanții de securitate.”, a explicat jurnalistul.

