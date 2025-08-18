Ion Cristoiu: „Problema tratatului de pace nu sunt teritoriile, ci sunt garanțiile de securitate.”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre problema occidentului cu un posibil tratat de pace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Ion Cristoiu: „În locul întâlnirii s-a ajuns la o vizită oficială a lui Putin în Alaska.”

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a vorbit despre schimbarea discursului lui Trump în raport cu Putin. Cu doar câteva luni în urmă se discuta despre penalizarea Rusiei și a țărilor care cumpără petrol de la Putin. După sfătuiri, spune jurnalistul, Trump a renunțat la aceste sancțiuni din motive economice și de impact. Atunci a fost trimis Steve Witkoff la Moscova pentru a discuta posibile rezolvări. S-a programat o întâlnire între Trump și Putin pe teren neutru, în Arabia Saudită, susține Cristoiu. Această întâlnire s-a transformat într-o vizită oficială a lui Putin în Alaska. Schimbarea discursului lui Trump a avut loc după această vizită oficială. Acesta mersese la masa discuțiilor cu ideea unui armistițiu, idee ce a fost rapid schimbată de Putin. Cei doi președinți au convenit la un tratat de pace. Acesta a fost momentul care a șocat liderii europeni, care susțineau un armistițiu. Cristoiu susține că Occidentul vrea armistițiu pentru că un tratat de pace nu le garantează securitatea. Putin ar putea reîncepe focul la 6 luni distanță.