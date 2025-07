Liviu Dragnea: „Măsurile luate de mine în 2016 au generat miliarde de euro la bugetul de stat în anii următori”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Liviu Dragnea, fostul lider PSD, a discutat despre ineficiența măsurilor economice propuse de noul guvern în vederea reducerii deficitului bugetar, acuzând lipsa unor măsuri care să genereze și o creștere a veniturilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Liviu Dragnea acuză faptul că reformele guvernului Bolojan se bazează doar pe tăieri și că nu există propuneri de măsuri care să crească veniturile statului, pentru a ajuta la dezvoltarea economică a României pe termen lung.

Fostul lider PSD compară abordarea actualului guvern cu perioada 2017–2018, când PSD guverna cu majoritate. El susține că, atunci, guvernul a propus măsuri care au adus miliarde de euro la bugetul de stat, în ciuda reducerii taxelor și a majorărilor de pensii și salarii.

„Poate unii vor să uite, poate unii chiar au uitat, că au mintea scurtă. Nu mă interesează. Dar cu ce am venit în 2016 a generat, în 2017, 84 de miliarde de euro în plus la bugetul de stat. În 2018 a sărit și de 100 de miliarde, față de 2017, la care s-au adăugat acelea. Adică vreo 200 și ceva de miliarde de euro în plus la bugetul de stat. Asta în condițiile în care au fost tăieri de taxe și de impozite, măriri de pensii și de salarii.”