Marius Manole dezvăluie relația sa zbuciumată cu Rodica Mandache: „Este ca un munte pe care îl urc greu”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Marius Manole, actor, a vorbit despre relația profesională pe care o are cu Rodica Mandache. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Marius Manole: „Eu, de exemplu, în momentul ăsta n-am vorbit cu dumneaei de 2 săptămâni. Mă bucur că nu m-a înjurat. Ce să zic… Doamna, pentru mine, cum să spun este ca un munte, pe care îl urc greu, dar și când l-am urcat am ajuns în vârf am pus steagul. Noi am rămas într-o relație mai apropiată, că am și făcut niște spectacole împreună.”

Invitat la Marius Tucă Show, Marius Manole a vorbit despre relația profesională pe care o are cu Rodica Mandache. Acesta spune că se bucură că Mandache îl apreciază și îl ține aproape. Chiar dacă nu își vorbesc atât de des, au o relație foarte apropiată, construită de-a lungul anilor petrecuți împreună pe scenă. El afirmă că, datorită spectacolelor pe care le-au făcut împreună, au rămas apropiați. Manole o descrie pe actrița Rodica Mandache ca fiind un munte care este greu de urcat. Într-o notă comică, menționează că nu a mai apucat să vorbească cu colega sa de scenă de 2 săptămâni.