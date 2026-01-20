Prima pagină » Știri politice » Marius Manole anunță că se teme să mai recite public poezii de Nichita Stănescu din cauza “extremiștilor”. La ce vers face referire actorul

Ruxandra Radulescu
20 ian. 2026, 14:22, Știri politice

Actorul Marius Manole și-a exprimat teama de a mai recita poezia lui Nichita Stănescu, „Eu nu mă spăl de poporul meu”, deoarece extremiștii cu tendințe legionare o pot utiliza ca instrument pentru promovarea propriei doctrine. 

Marius Manole a discutat în podcastul „iCarte iParte” despre un fenomen tot mai răspândit, în care opere consacrate din literatura română sunt folosite în scop de propagandă pentru deservirea unor idei periculoase.

Actorul a făcut referire la poezia lui Nichita Stănescu „Eu nu mă spăl de poporul meu”, în care anumite versuri pot fi interpretate într-o notă cu iz legionar.

Manole a parafrazat versurile lui Nichita și a menționat că îi este teamă să mai recite poezia deoarece poate fi scoasă din context și folosită ca propagandă legionară. „Eu nu pot să spun poezia acum, pentru că o să o ia extremiștii și o să spună, vedeți, și Nichita Stănescu spune asta”, a subliniat actorul.

„Mie mi-e frică să recit o poezie de-a lui Nichita Stănescu, pentru că acolo spune Nichita Stănăscu o poezie superbă, care n-avea nicio treabă cu legionarii, că: „dacă simt miros de alte popoare, mă spăl pe mâini de el”.

Eu nu pot să spun poezia acum, pentru că o să o ia extremiștii și o să spună, vedeți, și Nichita Stănescu spune asta. Devine periculos, nu mai poți să folosești lucrurile astea”, a declarat Marius Manole în podcastul iCarte iParte.

Versurile controversate ale lui Nichita Stănescu

Redăm fragmentul la care face referire Marius Manole:

„Dacă-mi vine alt miros decât mirosul lui,
mă spăl pe mâini numai de propriile mele mâini
şi mă las legat de boarea de zăpadă a poporului meu.
Mărul se poate spăla numai de măr,
de pomul mărului nu! De pom nu!”, scrie Nichita Stănescu.

Poemul lui Nichita Stănescu exprimă conceptul de identitate națională ca o trăsătură ancestrală a poporului român, ce nu poate fi anihilată.

„Doamne, apără poporul român.
Ai grijă de el şi
apără-l!
El este al tău
cu blândeţea lui de miel
şi cu răbdarea lui de taur
cu omenia lui
de floare de zăpadă
ce se vede pe geam, Doamne,
pe fereastră şi pe libertate!
Doamne!
poporul meu nu se spală de mine!
Eu nu mă spăl
de poporul meu!
Dacă-mi vine alt miros
decât mirosul lui,
mă spăl pe mâini
numai de propriile mele mâini
şi mă las legat
de boarea de zăpadă
a poporului meu.
Mărul se poate spăla
numai de măr,
de pomul mărului nu! De pom nu!
Apără, Doamne, poporul român
şi nu te spăla de el!
Pe maica mea
care m-a născut pe mine
am dăruit-o poporului român.
Dăruieşte-ţi, Doamne,
pe maica Ta, care te-a născut pe Tine,
poporului român!”

FOTO: facebook

