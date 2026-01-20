Marius Manole anunță că se teme să mai recite public poezii de Nichita Stănescu din cauza “extremiștilor”. La ce vers face referire actorul

Actorul Marius Manole și-a exprimat teama de a mai recita poezia lui Nichita Stănescu, „Eu nu mă spăl de poporul meu”, deoarece extremiștii cu tendințe legionare o pot utiliza ca instrument pentru promovarea propriei doctrine.

Marius Manole a discutat în podcastul „iCarte iParte” despre un fenomen tot mai răspândit, în care opere consacrate din literatura română sunt folosite în scop de propagandă pentru deservirea unor idei periculoase.

Actorul a făcut referire la poezia lui Nichita Stănescu „Eu nu mă spăl de poporul meu”, în care anumite versuri pot fi interpretate într-o notă cu iz legionar.

Manole a parafrazat versurile lui Nichita și a menționat că îi este teamă să mai recite poezia deoarece poate fi scoasă din context și folosită ca propagandă legionară. „Eu nu pot să spun poezia acum, pentru că o să o ia extremiștii și o să spună, vedeți, și Nichita Stănescu spune asta”, a subliniat actorul.

„Mie mi-e frică să recit o poezie de-a lui Nichita Stănescu, pentru că acolo spune Nichita Stănăscu o poezie superbă, care n-avea nicio treabă cu legionarii, că: „dacă simt miros de alte popoare, mă spăl pe mâini de el”. Eu nu pot să spun poezia acum, pentru că o să o ia extremiștii și o să spună, vedeți, și Nichita Stănescu spune asta. Devine periculos, nu mai poți să folosești lucrurile astea”, a declarat Marius Manole în podcastul iCarte iParte.

Versurile controversate ale lui Nichita Stănescu

Redăm fragmentul la care face referire Marius Manole:

„Dacă-mi vine alt miros decât mirosul lui,

mă spăl pe mâini numai de propriile mele mâini

şi mă las legat de boarea de zăpadă a poporului meu.

Mărul se poate spăla numai de măr,

de pomul mărului nu! De pom nu!”, scrie Nichita Stănescu.

Poemul lui Nichita Stănescu exprimă conceptul de identitate națională ca o trăsătură ancestrală a poporului român, ce nu poate fi anihilată.

„Doamne, apără poporul român.

Ai grijă de el şi

apără-l!

El este al tău

cu blândeţea lui de miel

şi cu răbdarea lui de taur

cu omenia lui

de floare de zăpadă

ce se vede pe geam, Doamne,

pe fereastră şi pe libertate!

Doamne!

poporul meu nu se spală de mine!

Eu nu mă spăl

de poporul meu!

Dacă-mi vine alt miros

decât mirosul lui,

mă spăl pe mâini

numai de propriile mele mâini

şi mă las legat

de boarea de zăpadă

a poporului meu.

Mărul se poate spăla

numai de măr,

de pomul mărului nu! De pom nu!

Apără, Doamne, poporul român

şi nu te spăla de el!

Pe maica mea

care m-a născut pe mine

am dăruit-o poporului român.

Dăruieşte-ţi, Doamne,

pe maica Ta, care te-a născut pe Tine,

poporului român!”

