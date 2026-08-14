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Haos la alegerile din Zambia. Numărarea voturilor a fost suspendată temporar din cauza violențelor și a furtului buletinelor de vot deja ștampilate

Haos la alegerile din Zambia. Numărarea voturilor a fost suspendată temporar din cauza violențelor și a furtului buletinelor de vot deja ștampilate
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Comisia Electorală din Zambia a suspendat și ulterior a reluat numărătoarea voturilor la nivel național în cadrul alegerilor generale, după ce au fost raportate mai multe atacuri violente împotriva personalului electoral și furturi de buletine de vot deja ștampilate, relatează Reuters.

Peste 8,7 milioane de alegători înregistrați în Zambia au fost așteptați la urne pentru a vota președintele, cele 226 de locuri din Parlament și consiliile locale. Zambia este considerată, în mod tradițional, una dintre cele mai stabile democrații din Africa, motiv pentru care această decizie a stârnit îngrijorări pe plan internațional.

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Comisia electorală a raportat inițial atacuri violente comise în mai multe districte împotriva personalului din secțiile de votare și, în plus, în anumite locații, atacatorii au reușit să fure urnele cu buletine deja marcate.

„Suspendarea numărării voturilor și a anunțării rezultatelor a fost ridicată cu efect imediat”, a declarat președintele comisiei electorale, Mwangala Zaloumis, într-o conferință de presă. Ce nu a precizat însă acesta este dacă furtul buletinelor de vot va afecta rezultatele finale.

Alegerile din Zambia sunt extrem de strânse și s-au concentrat în special pe problemele economice din țară. Președintele actual, Hakainde Hichilema, aflat la putere din 2021, caută un al doilea mandat, cu toate că populația este nemulțumită de măsurile economice adoptate în mandatul său care au dus la ridicarea costului vieții și la o penurie de energie electrică.

Contracandidatul său este Brian Mundubile, fost ministru sprijinit de o alianță a opoziției. Acesta a acuzat anterior guvernul că folosește instituțiile de forță pentru a-i sabota campania electorală. Înainte ca rezultatele oficiale să fie publicate, Mundubile și-a revendicat victoria prematur și a criticat oprirea numărătorii pe motiv că ar putea crea oportunități de manipulare a rezultatelor finale. Acesta a susținut, fără dovezi clare, că armata ar fi preluat controlul asupra unor secții de votare.

„Pe baza informațiilor transmise de la secțiile de votare și… centrele de votare din întreaga țară, calculele noastre indică faptul că am câștigat aceste alegeri”, a declarat Mundubile într-un videoclip postat pe platformele sale de socializare. „Prin urmare, privim cu profundă îngrijorare întârzierea continuă în anunțarea și verificarea transparentă a rezultatelor prezidențiale.”

În același timp, actualul președinte, Hakainde Hichilema, a făcut un apel public la calm, răbdare și patriotism până la anunțul oficial. Acesta a scris pe paginile de socializare, cu puțin timp înainte de anunțarea suspendării numărării voturilor, că a obținut „rezultate încurajatoare”.

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