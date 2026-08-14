Adrian Toni Neacșu cere explicații publice de la CCR după întâlnirea dintre Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan: „S-a întâlnit pe ascuns cu reclamanții”

Avocatul Adrian Toni Neacșu critică întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan și susține că CCR ar trebui să explice public contextul și conținutul discuției. Neacșu atrage atenția că întâlnirea are loc înainte ca judecătorii constituționali să se pronunțe asupra unei sesizări formulate de partidul condus de Bolojan.

Neacșu: „Curtea Constituțională are obligația să explice public”

Adrian Toni Neacșu susține că întâlnirea dintre Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan ridică probleme tocmai prin contextul în care aceasta a avut loc. Avocatul consideră că informațiile despre discuție trebuie clarificate oficial de Curtea Constituțională.

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„Curtea Constituțională are obligația să explice public, oficial, contextul și conținutul discuției dintre președintele ei Simina Tănăsescu și premierul Ilie Bolojan.

Astfel de întâlniri pe ascuns și neanunțate ar fi o problemă oricum, cei din CCR sunt totuși judecători și au o obligație de rezervă și de limitare a expunerii publice, însă în contextul special de acum nu mai e vorba doar despre simple suspiciuni”, a scris avocatul.

„Ilie Bolojan este președintele partidului care a formulat sesizarea”

Avocatul susține că situația este cu atât mai sensibilă cu cât întâlnirea are loc înaintea unei decizii pe care CCR urmează să o ia luni, într-un dosar în care PNL a formulat sesizarea.

„Ilie Bolojan este președintele partidului care a formulat sesizarea pe legea integrității și pe care dna președinte, alături de ceilalți judecători, trebuie să o rezolve luni. Mai mult, în acea sesizare Simina Tănăsescu este judecător raportor, adică și-a format și și-a expus părerea asupra soluției pe care ar trebui să o ia CCR și pe care va încerca să o impună și în fața celorlalți judecători”, afirmă Adrian Toni Neacșu.

Întâlnirea, în biroul liderului parlamentarilor PNL

„Biroul lui Mircea Abrudean, unde a avut loc întâlnirea, este biroul liderului politic al parlamentarilor PNL, reclamanți în dosarul de luni.

Deci, în concret, dna președinte a CCR s-a întâlnit pe ascuns cu reclamanții a căror cerere o va judeca luni”, susține avocatul.

În finalul mesajului, Adrian Toni Neacșu compară situația cu controversa generată de întâlnirea unei judecătoare de la Cluj cu patronul unei societăți care urma să ajungă în fața instanței.

„Dna președinte Simina Tănăsescu este într-o situație mai flagrantă și decât întâlnirea de la Untold dintre judecătoarea de Cluj cu patronul societății pe care urma să o judece. Aceea cel puțin a fost în ochii tuturor”, a mai scris avocatul.